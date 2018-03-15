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Валерия Гонтарева уволена с должности главы с НБУ

15 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховная Рада в ходе утреннего заседания уволила Валерию Гонтареву с должности главы НБУ, передает корреспондент интернет-издания «ГОРДОН».

За проект постановления №7500 проголосовали 342 нардепа, «против» — один.

В ходе заседания Валерия Гонтарева отчиталась перед парламентом. Она заявила, что считает свою миссию в НБУ полностью выполненной.

По словам г-жи Гонтаревой, за время ее руководства НБУ удалось обеспечить макрофинансовую стабильность, очистить банковскую систему от неплатежеспособных банков и полностью трансформировать сам НБУ.

Гонтарева была главой Национального банка с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года она официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске.

18 января 2018 года Президент Украины Петр Порошенко предложил для утверждения парламентом кандидатуры и.о. главы Национального банка Якова Смолия на пост главы НБУ. Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению Президента сроком на семь лет.

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