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Предлагается ввести новый вид санкций, связанный с ведением бизнеса

15 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Поданный в парламент законопроект предусматривает санкцию в виде запрета хоздеятельности на территории Украины Поданный в парламент законопроект предусматривает санкцию в виде запрета хоздеятельности на территории Украины

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О санкциях» по предотвращению иностранной военной агрессии против Украины №8117. Предлагается дополнить закон новым видом санкций — «запрет хозяйственной деятельности на территории Украины».

Санкциям, предусмотренным пунктом 25 части первой настоящей статьи 4, подлежат:

- юрлица, зарегистрированные на территории Украины или зарегистрированные в государстве, признанном государством-агрессором, если владельцем любого количества акций (долей, паев) и/или их конечным бенефициарным владельцем (контроллером) является резидент государства-агрессора или государство-агрессор, или же они являются связанными лицами таких субъектов;

- юридические лица, зарегистрированные в третьей стране, 100% акций (долей, паев) которых принадлежат резиденту государства-агрессора или государству-агрессору, либо являющиеся связанными лицами таких лиц;

- юрлица, зарегистрированные в третьей стране, но менее 100% акций (долей, паев) которых принадлежат резиденту государства-агрессору, или государству-агрессору, или являющиеся связанными лицами таких лиц пропорционально доле таких лиц;

- граждане государства-агрессора и лица без гражданства, которые связаны с такими гражданами.

Согласно поправкам к статье 5 закона, решение о применении, отмене таких санкций и внесении изменений в них принимается СНБО, вводится в действие указом Президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа Президента Украины постановлением парламента. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления Верховной Рады Украины.

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