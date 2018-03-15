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С особенностями трансакций по обмену корпоративными правами слушателей LHS ознакомил Андрей Оленюк, партнер ЮК EVERLEGAL

15 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

В ходе Legal High School в рамках модуля «Отчуждение и переход корпоративных прав» выступил Андрей Оленюк, партнер ЮК EVERLEGAL.

В частности, по словам лектора, под обменом как способом распоряжения корпоративными правами следует понимать заключение договора мены, предметом которого является обмен акций в акционерном обществе или долей в ООО на другое имущество и который регулируется правилами статьи 715 Гражданского кодекса Украины.

Специфика такого договора заключается в следующем: каждая из сторон договора мены акций АО или долей в ООО является одновременно продавцом того имущества, которое она передает в обмен, и покупателем имущества, получаемого взамен. При этом право собственности на обмениваемые акции или доли в ООО переходит к сторонам сразу же после исполнения обязательств по передаче имущества обеими сторонами, если иное не установлено договором или законом.

Акции и доли или другое имущество обмена должны быть равными в ценовом выражении. В случае отсутствия ценового равенства договором может быть предусмотрена возможность доплаты за имущество большей стоимости.

Говоря об особенностях трансакций по обмену корпоративными правами в акционерных обществах, Андрей Оленюк подчеркнул, что предметом обмена в таких сделках выступают акции, находящиеся в депозитарных учреждениях на открытых счетах в ценных бумагах продавцов.

Лектор рекомендовал слушателям предусматривать в договоре мены акций привязку перехода права собственности на акции к моменту предоставления обеими сторонами распоряжений о списании акций с их счетов в ценных бумагах в пользу друг друга.

А среди особенностей трансакций по обмену корпоративными правами в ООО Андрей Оленюк выделил возможность самостоятельного определения сторонами договора мены стоимости долей. Момент перехода права собственности на доли лектор рекомендовал привязывать к моменту подписания договора во избежание сложностей с регистрацией нового участника ООО.

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