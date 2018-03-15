Сегодня 15 марта 2018 года, 16:15

ВККС рекомендовала направить девять судей в другой суд

14 марта 2018 года на заседании палаты по вопросам подбора и публичной службы судей Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о внесении представления об откомандировании судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

В связи с выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об откомандировании сроком на один год для осуществления правосудия в отношении:

- судьи Приазовского районного суда Запорожской области Елены Апальковой — в Первомайский районный суд Донецкой области;

- судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области Александра Любчика — в Селидовский городской суд Донецкой области;

- судьи Пролетарского районного суда города Донецка Натальи Кирилюк — в Смелянский горрайонный суд Черкасской области;

- судьи Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области Ольги Завадской — в Старосинявский районный суд Хмельницкой области;

- судьи Марьинского районного суда Донецкой области Александра Сметаняк — в Татарбунарский районный суд Одесской области;

- судьи Орджоникидзевского городского суда Днепропетровской области Андрея Коваля — в Калиновский районный суд Винницкой области.

Рекомендация об откомандировании сроком до одного года для осуществления правосудия внесена относительно:

- судьи Краснодонского горрайонного суда Луганской области Виталия Воробья — в Белоцерковский горрайонный суд Киевской области;

- судьи Перевальского районного суда Луганской области Павла Жукова — в Белоцерковский горрайонный суд Киевской области.

Рекомендация об откомандировании сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия внесена в отношении судьи Олевского районного суда Житомирской области Любомира Винара (в Яворивский районный суд Львовской области).