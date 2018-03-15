Сегодня 15 марта 2018 года, 16:15

Презентована Стратегия развития промышленности Украины

14 марта с.г. первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов принял участие в парламентском круглом столе «Стратегия развития промышленности Украины» при участии народных депутатов, представителей Федерации работодателей Украины, Американской торговой палаты в Украине, профильных ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

Для реализации промышленного потенциала Украины Минэкономразвития разработало Стратегию развития промышленности, основными направлениями которой стали четыре блока: энергоэффективность, продвижение технологий «Индустрия 4.0», экономическая децентрализация и smart-регулирование промышленности.

Сегодня в Украине работают 40 000 промышленных предприятий, производящих 70% товарного экспорта страны и создающих 21% от ВВП Украины.

Украина, по оценкам экспертов, имеет много конкурентных преимуществ по сравнению с другими странами. На это влияют несколько факторов, таких как низкие логистические расходы и достаточно развитая логистическая инфраструктура, выгодное географическое положение и выход к Черному морю, наличие производственных площадок, высокий минерально-сырьевой потенциал, соглашения о свободной торговле с ЕС, государствами ЕАСТ, Канадой, СНГ и образованные работники.

«Украина не может и не должна производить все, начиная от кастрюль и заканчивая космическими ракетами. Поэтому Минэкономразвития предлагает проводить политику смарт-специализации регионов. Мы уже реализуем подобный проект в автомобилестроительном секторе на примере того, как это было сделано в Восточном Берлине. Есть конкретные направления промышленности, в которых Украина может лучше использовать свой потенциал и быть конкурентной в этом на мировом рынке», — подчеркнул Максим Нефедов.

Как отметил Максим Нефедов, видение промышленной стратегии Минэкономразвития во многом пересекается с другими программными документами по развитию промышленности.

Больше о позиции правительства по развитию промышленности Украины можно узнать из презентации по ссылке.