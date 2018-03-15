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Сегодня 15 марта 2018 года, 14:32

Парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина

Верховная Рада Украины поддержала представления Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Украины Евгения Бакулина.

В четверг, 15 марта 2018 года, Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к парламенту с соответствующими представлениями. Об этом сообщает сайт ГПУ.

За решение о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Евгения Бакулина проголосовали 274 народных депутата, 31 высказался против.

Также Верховная Рада поддержала представление Генерального прокурора Украины о задержании указанного народного депутата 252 голосами народных депутатов «за» и 32 — «против».

В то же время представление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) народного депутата Украины поддержали 240 народных депутатов, а 32 — проголосовали против применения указанной меры пресечения.

Как сообщается, орган предварительного расследования получил достаточно доказательств причастности указанного депутата к совершению в составе преступной организации Виктора Януковича уголовных преступлений, в их числе:

- незаконное завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах — денежными средствами ПАО «ГАК «Черноморнефтегаз» в сумме более 3,2 млрд грн при осуществлении закупок самоподъемных буровых установок «Петр Годованец» и «Украина»;

- незаконное завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах — денежными средствами, принадлежащими ПАО «НАК« Нафтогаз Украины» в сумме почти 450 млн грн при осуществлении закупок нефтепродуктов в ООО «Газ Украина-2020»;

- совершение законченного покушения на завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах — денежными средствами, принадлежащими НАК «Нафтогаз Украины» в сумме более 5,1 млрд грн при осуществлении закупок нефтепродуктов в ООО «Газ Украина-2020» и т.д.