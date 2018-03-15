Сегодня 15 марта 2018 года, 12:49

Деятельность по майнингу предлагается внести в КВЭД

По словам Степана Кубива, решение поспособствует детенизации этой сферы и уменьшению силового давления на криптосообщество

Сегодня, 15 марта 2018 года, правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива поручил ряду госорганов наработать необходимые документы, чтобы внести «деятельность по майнингу» в Национальный классификатор «Классификация видов экономической деятельности» (КВЭД) с последующей наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине. С деталями можно ознакомиться по сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Украина занимает уверенные позиции в мировом криптопространстве, входит в топ-14 стран по развитию криптоэкономики и внедрению проектов, основанных на блокчейне. Но наше законодательство не такое прогрессивное. Мы должны начать хотя бы с того, чтобы внести «майнинг» в Классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она [деятельность] сейчас находится», — отметил Степан Кубов.

Вице-премьер добавил, что внесение пункта о деятельности по майнингу в КВЭД по поддержке функционирования распределенной базы данных должно происходить в классе 63.11 «Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность».

«Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных IT-специалистов и уменьшим силовое давление на криптосообщество», — отметил Степан Кубив.

Первый вице-премьер-министр также добавил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, поэтому поручил МЭРТ, Минфину, Минюсту, Минэнерго совместно с Госстатом, Агентством электронного управления, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта о дополнении Национального классификатора Украины «Классификация видов экономической деятельности».