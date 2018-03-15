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Заместителем председателя КСУ стал Александр Тупицкий

15 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

15 марта с.г. на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины заместителем председателя КСУ избран Александр Тупицкий. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Согласно Закону Украины «О Конституционном Суде Украины», заместитель председателя избирается по предложению председателя Суда только на один трехлетний срок тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

Александр Тупицкий назначен судьей КСУ Президентом Украины в мае 2013 года.

Известно, что присягу г-н Тупицкий принял 15 мая 2013 года.

Александр Тупицкий окончил Харьковский юридический институт им. Ф.Э.Дзержинского (ныне Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого) по специальности «Правоведение» в 1988 году.

С 1993 года работал судьей Куйбышевского районного суда г.Донецка, а с 2002 года возглавлял этот суд.

Кроме того, работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

В 2006 году проходил обучение в США по программе «Открытый мир».

Также судья КСУ является кандидатом наук по государственному управлению.

Г-н Тупицкий — автор ряда публикаций по вопросам государственных механизмов по повышению качества профессиональной подготовки судей, хозяйственного права, проблемным вопросам конституционной юстиции.

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Комментарии:»

121212 15 марта 2018 года 12:27 #

По тексту: "Александр Тупицкий назначен судьей КСУ Президентом Украины в мае 2018 года."
Автор публикации, а что, уже май 2018?
"работал судьей Куйбышевского районного суда г.Донецкая"
- такого города нет и никогда не было

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