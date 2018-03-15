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На работников предлагают возложить функцию налоговых агентов по НДФЛ и ЕСВ

15 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Согласно проекту, плательщики, не заключившие договор о предоставлении услуг налогового агента, самостоятельно подают налоговую отчетность в ГФС Согласно проекту, плательщики, не заключившие договор о предоставлении услуг налогового агента, самостоятельно подают налоговую отчетность в ГФС

Группой народных депутатов Украины во главе с Оксаной Продан зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования налоговой ответственности граждан» №8109. Проектом Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования налоговой ответственности граждан» предлагается изменить процедуру администрирования НДФЛ и ЕСВ путем установления обязанности самостоятельной уплаты налогоплательщиком этих обязательств.

Во избежание проблем в начале действия этой нормы законопроектом предусмотрена для наемного работника, налогоплательщика этих налоговых обязательств, возможность на добровольной основе поручать их администрирование своему работодателю, а сама процедура самостоятельной уплаты предусматривает необходимость наличия у плательщика электронного кабинета, отмечается в пояснительной записке.

При действующей системе плательщик ЕСВ и НДФЛ самостоятельно не осуществляет их уплату. «Тем не менее в большинстве развитых стран граждане сами осуществляют уплату своих налоговых обязательств», — подчеркивается в пояснительной записке.

В проекте совокупная фискальная нагрузка НДФЛ + ЕСВ снижается до 25% (10% НДФЛ и 15% ЕСВ), что должно привести к детенизации выплаты зарплаты (по мнению авторов, необходимо, чтобы соотношение общей ставки налогов и расходов на уклонение от их уплаты не превышало 3 к 1).

В частности, в Налоговый кодекс Украины вносятся следующие изменения. Предусмотрено, что основанием для получения статуса налогового агента по НДФЛ является договор о предоставлении услуг налогового агента. Выполнение функций налогового агента осуществляется бесплатно, а стоимость соответствующих услуг агента, предоставляемых налогоплательщику, в целях налогообложения равна нулю. Работодатель считается освобожденным от обязанностей налогового агента в отношении тех плательщиков, которые не заключили договор о предоставлении услуг налогового агента. Плательщики, не заключившие договор о предоставлении услуг налогового агента, самостоятельно и в соответствии с требованиями раздела IV этого Кодекса ведут налоговый учет, подают налоговую отчетность контролирующим органам и несут соответствующую ответственность. Форма и порядок заключения договора о предоставлении услуг налогового агента устанавливается КМУ.

Налогоплательщик, кроме случаев, установленных статьей 18 и этим разделом Кодекса, самостоятельно определяет сумму налога, подлежащего уплате в бюджет за отчетный (налоговый) период, равный календарному году.

Согласно поправкам к пункту 167.5 НК, ставки налога на пассивные доходы устанавливаются в размере 12% для пассивных доходов, кроме указанных в подпунктах 167.5.2 и 167.5.4 настоящего пункта (ныне ставка составляет 18%).

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Указывается, что плательщиками единого взноса являются застрахованные лица, в частности, в лице их работодателей, в том числе физические лица, которые платят подоходный налог самостоятельно в соответствии с требованиями раздела IV Налогового кодекса Украины.

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Комментарии:»

1 15 марта 2018 года 15:42 #

Лучше б они офшоры ПоРошен простимулировали платить налоги, а не заставляли комбайнеров и доярок в селе заводить личные электронные кабинеты для уплаты налогов

1 15 марта 2018 года 15:37 #

Скорее всего идет речь о Гондурасе, как самой Великой европейской стране.

Батько Махно 15 марта 2018 года 15:02 #

В Германии работодатель платит налоги с заработка нанятого работника. О каких странах идёт речь?

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