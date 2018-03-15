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«Нотариальное удостоверение перехода корпоративных прав нецелесообразно» — Александр Петриченко, директор юридического департамента ГК «Новые Продукты»

15 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Модуль Legal High School, посвященный вопросам отчуждения и перехода корпоративных прав, открыла лекция директора юридического департамента Группы компаний «Новые Продукты» Александра Петриченко.

Лектор поделился со слушателями практическими аспектами реализации корпоративных прав путем заключения договоров купли-продажи на примере общества с ограниченной ответственностью.

В частности, по словам Александра Петриченко, сегодня в большинстве случаев юристы не совсем понимают, необходимо ли нотариальное удостоверение передачи корпоративных прав или нет. По мнению спикера, в этом нет необходимости, и удостоверение такого договора прямо не предусмотрено законодательством Украины. А некоторым собственникам, считающим, что нотариальное удостоверение договора купли-продажи корпоративных прав обезопасит их от мошеннических действий, следует обратить внимание, во сколько им обойдется такое удостоверение, поскольку размер рассчитывается, исходя из 1% от стоимости корпоративных прав. «Такие договоры спокойно можно заключать в простой письменной форме без нотариального удостоверения, поскольку сегодня, согласно законодательству, любые изменения в устав хозяйственного общества подлежат нотариальному удостоверению, и это является своеобразным страховым механизмом», — подчеркнул Александр Петриченко.

Говоря о последних изменениях в корпоративном законодательстве, лектор отметил прогрессивный прорыв Украины с принятием Закона Украины «Об обществах с ограниченной ответственностью», положения которого юристы будут применять на практике уже через три месяца. «Положения этого закона «подтягивают» нас к общим мировым правилам регулирования отношений в обществах с ограниченной ответственностью», — отметил г-н Петриченко.

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