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Сегодня 15 марта 2018 года, 14:32

Общественность приглашают ознакомиться с презентацией отчета о выполнении госбюджета-2018

В пятницу, 16 марта 2018 года, в Министерстве финансов Украины состоится публичная презентация отчета о выполнении государственного бюджета Украины за 2017 год с участием заместителя министра финансов Сергея Марченко.

Время: 15:00

Место проведения: г.Киев, ул. Межигорская, 11, 7 этаж, каб. 760.

Вход по паспортам согласно спискам регистрации.

С условиями регистрации можно ознакомиться по ссылке.