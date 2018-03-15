Общественность приглашают ознакомиться с презентацией отчета о выполнении госбюджета-2018

В пятницу, 16 марта 2018 года, в Министерстве финансов Украины состоится публичная презентация отчета о выполнении государственного бюджета Украины за 2017 год с участием заместителя министра финансов Сергея Марченко.
Время: 15:00
Место проведения: г.Киев, ул. Межигорская, 11, 7 этаж, каб. 760.
Вход по паспортам согласно спискам регистрации.
С условиями регистрации можно ознакомиться по ссылке.
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