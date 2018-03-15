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Адвокат прокомментировал нюансы обжалования подозрения в производствах, начатых до 15 марта с.г.

Андрей Левковец, адвокат, партнер АО Barristers

10 жовтня 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі — Закон).

Підпунктом 23 пункту 7 §1 розділу 4 вказаного законодавчого акту внесено зміни до ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) щодо можливості оскарження повідомлення про підозру в кримінальному провадженні. Зокрема, зазначено, що під час досудового розслідування можуть бути оскаржені повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом – підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Водночас у пункті 4 §2 розділу 4 Закону зазначено, що підпункти 11-27, 45 пункту 7 §1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Проте, незважаючи на вказівку, що положення пунктів 11-27, 45 пункту 7 §1 розділу 4, включно з положеннями щодо оскарження повідомлення про підозру, не мають зворотньої дії в часі, неможливість їх застосування у кримінальних провадженнях, які тривали на момент набрання чинності зазначеними положеннями, викликає сумніви.

Так, частиною 1 статті 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Водночас зміни до КПК України не встановлюють відповідальність осіб, а лише визначають порядок кримінального провадження, отже, зворотної дії у часі вказані зміни не мають. Зазначену позицію у своєму рішенні від 17 грудня 2015 року висловлював Верховний Суд України (справа №5-205кс15).

Однак необхідно також зазначити, що зворотна дія у часі передбачає можливість вчинення процесуальних дій і прийняття рішень за зміненими правилами, які є більш сприятливими для людини. Тому з висновком Верховного Суду щодо того, що на відміну від кримінального матеріального закону новий кримінальний процесуальний закон не має зворотної дії навіть у тих випадках, коли його правила є більш сприятливі для учасників кримінального провадження, а тому повернення процесу (процесуальних дій) неможливе, логічно погодитись, оскільки, наприклад, нелогічно обирати новий запобіжний захід, якщо змінилися підстави чи порядок його застосування.

Але повернемось до змісту пункту 4 §2 розділу 4 Закону, де, зокрема, зазначено: «Не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін». Отже, цей пункт містить дві правові категорії: «не мають зворотної дії у часі», а також «застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені…».

Питання зворотної дії в часі проаналізоване, однак питання застосування відповідних норм залишається відкритим.

Так, частиною 5 КПК України передбачено, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Отже, у разі оскарження повідомлення про підозру йдеться не про зворотну дію в часі, про що можна було б говорити, якби Закон встановлював нові вимоги до повідомлення про підозру, а про застосування нового закону, який не змінює старі правила й діє на момент проведення відповідної процесуальної дії — оскарження повідомлення про підозру.

Фактично Законом встановлено правову колізію, коли одночасно діють дві взаємовиключні норми, адже пункт 4 §2 розділу 4 Закону суперечить частині 5 КПК України, яка в цьому випадку є спеціальною нормою, оскільки безпосередньо визначає правила дії процесуального закону в часі.

Окрім того, така правові колізія є порушенням принципу верховенства права, невід’ємною складовою якого є принцип правової визначеності та передбачуваності законодавства.

У попередніх статтях вже зверталась увага, що вимога передбачуваності була сформульована Європейським судом з прав людини (див. рішення у справі «Мелоун проти Сполученого Королівства» (Malone v. United Kingdom), від 2 серпня 1984 року, пункт 67, рішення у справі «Аманн проти Швейцарії» (Amann v. Switzerland), заява №27798/95, пункт 56, ЄСПЛ 2000-ІІ) і полягає в наступному: норма права є «передбачуваною», якщо вона сформульована з достатньою чіткістю, що дає змогу кожній особі (у разі потреби за допомогою відповідної консультації) регулювати свою поведінку.

Отже, існування двох взаємовиключних норм є не тільки нелогічним, а й незаконним, оскільки порушує визначальний правовий принцип, тому, з огляду на загальні засади кримінального процесу, у разі вирішення питання щодо можливості оскарження повідомлення про підозру у кримінальних провадженнях, які існували на момент набрання чинності пунктами 11-27, 45 пунктом 7 §1 розділу 4 Закону, потрібно керуватися саме статтею 5 КПК України, яка розширює права особи.