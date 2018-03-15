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Сегодня 15 марта 2018 года, 12:49

НБУ обнародовал подходы к проведению оценки устойчивости банков в 2018 году

Национальный банк Украины обнародовал методологию, по которой в 2018 году будет осуществлена оценка устойчивости банков. Об этом сообщает сайт НБУ.

Оценка осуществляется по состоянию на 1 января и состоит из трех этапов:

I. Проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам.

II. Экстраполяция Национальным банком результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка.

III. Оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. В 2018 году стресс-тестированию подлежат 25 банков.

Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза обменного курса. Прогноз изменения обменного курса, заложенный в базовый сценарий, основан на данных консенсус-прогноза.

Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Соответственно, использованные для него макроэкономические показатели не являются прогнозом Национального банка. Они являются предположениями, которые, согласно международным практикам, должны формировать жесткий, но правдоподобный сценарий.

Подробнее с заложенными макроэкономическими сценариями, которые используются для стресс-тестирования в 2018 году можно ознакомиться по ссылке.

Объектами стресс-тестирования станут 25 банков. Это учреждения, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. На них совокупно приходится 93% активов банковского сектора.

В соответствии с указанными критериями в 2018 году такими банками являются:

- Приватбанк;

• Ощадбанк;

• Укрэксимбанк;

• Райффайзен Банк Аваль;

• Альфа-Банк;

• Укргазбанк;

• ПУМБ;

• УкрСиббанк;

• Сбербанк;

• Укрсоцбанк;

• ОТП Банк;

• Банк Пивденный;

• Креди Агриколь Банк;

• Проминвестбанк;

• ТАСкомбанк;

• ПроКредит Банк;

• Кредобанк;

• ВТБ Банк;

• Банк Кредит Днепр;

• Мегабанк;

• Банк Восток;

• А - Банк;

• Идея Банк;

• Универсал Банк;

• Банк Инвестиций и Сбережений.

Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.

Методология проведения стресс-тестирования утверждается правлением НБУ.

Напомним: введение в Украине ежегодной оценки устойчивости банков закреплено постановлением правления №141 от 22 декабря 2017 года.