НБУ обнародовал подходы к проведению оценки устойчивости банков в 2018 году

Национальный банк Украины обнародовал методологию, по которой в 2018 году будет осуществлена оценка устойчивости банков. Об этом сообщает сайт НБУ.
Оценка осуществляется по состоянию на 1 января и состоит из трех этапов:
I. Проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам.
II. Экстраполяция Национальным банком результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка.
III. Оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. В 2018 году стресс-тестированию подлежат 25 банков.
Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза обменного курса. Прогноз изменения обменного курса, заложенный в базовый сценарий, основан на данных консенсус-прогноза.
Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Соответственно, использованные для него макроэкономические показатели не являются прогнозом Национального банка. Они являются предположениями, которые, согласно международным практикам, должны формировать жесткий, но правдоподобный сценарий.
Подробнее с заложенными макроэкономическими сценариями, которые используются для стресс-тестирования в 2018 году можно ознакомиться по ссылке.
Объектами стресс-тестирования станут 25 банков. Это учреждения, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. На них совокупно приходится 93% активов банковского сектора.
В соответствии с указанными критериями в 2018 году такими банками являются:
- Приватбанк;
• Ощадбанк;
• Укрэксимбанк;
• Райффайзен Банк Аваль;
• Альфа-Банк;
• Укргазбанк;
• ПУМБ;
• УкрСиббанк;
• Сбербанк;
• Укрсоцбанк;
• ОТП Банк;
• Банк Пивденный;
• Креди Агриколь Банк;
• Проминвестбанк;
• ТАСкомбанк;
• ПроКредит Банк;
• Кредобанк;
• ВТБ Банк;
• Банк Кредит Днепр;
• Мегабанк;
• Банк Восток;
• А - Банк;
• Идея Банк;
• Универсал Банк;
• Банк Инвестиций и Сбережений.
Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.
Методология проведения стресс-тестирования утверждается правлением НБУ.
Напомним: введение в Украине ежегодной оценки устойчивости банков закреплено постановлением правления №141 от 22 декабря 2017 года.
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