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В КМУ объяснили, зачем был создан Совет инноваций

15 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кабинет Министров Украины в рамках поддержки политики технологического развития государства начал работу Совета инноваций, который должен стать эффективным инструментом взаимодействия правительства, бизнеса и представителей научных кругов, а также площадкой наработки важных решений в этой сфере. Заседание Совета провел премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Участники заседания отметили, что в Украине ежегодно регистрируется около трех тысяч изобретений, более семи тысяч полезных моделей и около двух тысяч полезных образцов. Но лишь единицы разработок находят прикладное решение и превращаются в технологии, сообщается на сайте КМУ.

«Проблема в том, что украинские инновации существуют в основном на бумаге или «иммигрируют» вместе с изобретателями за границу. При этом попытки профинансировать науку не приводят к желаемому эффекту, в том числе из-за того, что процесс капитализации в этой сфере отсутствует. Изобретение патентуется, но его практическая ценность не определяется и не отслеживается. Не менее актуальным является и тот факт, что в Украине существует большой дисбаланс в количестве учебных заведений высшего образования и учреждений профессионального образования. Как подчеркивали участники собрания, университетов сотни, а «стоять за станком некому». Итак, движения в практическую плоскость разработок нет. И это нужно менять», — уверены в правительстве.

Глава правительства напомнил, что в этом году в Украине будет работать Фонд поддержки инноваций и стартапов. Его бюджет составляет около 50 млн грн, и, по оценке КМУ, эти средства могут профинансировать около 80 наиболее перспективных проектов. Кроме того, есть большое стремление помочь ученым, в том числе посредством принятия необходимых регуляторных решений, которые улучшат ситуацию и позволят всем задействованным сторонам сотрудничать более конструктивно.

По итогам заседания координатором работы Совета инноваций назначен министр КМУ Александра Саенко.

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