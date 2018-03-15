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Парламент рассмотрит вопрос об исправлении положений УПК, вступивших в силу сегодня

15 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Профильный комитет Верховной Рады принял решение, способное ограничить действие исправленного Уголовного процессуального кодекса, который вступает в силу сегодня, 15 марта 2018 года.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем.

Суть «компромиссного», по его словам, решения сводится к следующему: «Было решено ограничить действие вышеуказанных поправок статьями 190 и 191, а также разделами VII, XVII, XVIII специальной части Уголовного кодекса Украины - преступления в сфере хозяйственной и служебной деятельности, а также против правосудия», - рассказал он.

В то же время нардеп отметил, что это решение не идеальное.

«Откровенно говоря, это нехорошо решение. Но другого сейчас нет, поскольку полная отмена этих поправок не поддержит как минимум две парламентские фракции - БПП и Радикальная партия. И теперь я уже уверен, что эти поправки сознательно были внесены и затем сфальсифицированы с целью препятствования расследованию экономических, служебных и коррупционных преступлений», - считает М.Найем.

Он добавил, что 15 марта 2018 года парламент попытается решить эту ситуацию. А сразу после принятия закона Найем заявил, что будет инициировать изменения, чтобы отменить «правки Лозового» для всех разделов и статей УК.

Как известно, 13 марта с.г. Верховная Рада отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта №7547, который может отменить поправки нардепа Андрея Лозового в Уголовном процессуальном кодексе.

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