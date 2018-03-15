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Отвод, как неуважение к суду: анализ решения ЕСПЧ «Михайлова против Украины»

Інна Тецька, адвокат

Материал публикуется на языке оригинала.

6 березня 2018 року ЄСПЛ прийняв рішення у справі «Михайлова проти України», де визнав порушення пункту 1 статті 6 та пункту 3 (b) статті 6 Конвенції, статті 10 Конвенції, статті 2 Протоколу № 7 у справі щодо заявленого відводу судді, який цим же суддею розцінено як неповагу до суду та притягнуто заявника до адміністративної відповідальності.

Вказана справа демонструє реальний стан речей, який зберігся по сьогодні, а саме ставлення окремих суддів до сторін процесу та їх правової позиції. В цій справі обґрунтування підстав відводу судді, якій було заявлено гр. Михайловою розцінено, як неповага до суду та в подальшому на заявницю складений протокол за ст. 185-3 КУпАП, який в подальшому направлений до суду та визнано її винною із застосуванням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту протягом п’яти днів.

Заявниця стверджувала, що існує непропорційне втручання у її свободу вираження поглядів. Заявниця вважала, що суддя був упереджений щодо неї, а її думку не можна вважати образливою або принизливою для судді.

Рішення «Михайлова проти України» є показовим для України, про це свідчить навіть те, що Уряд України погодився у даній справі з позицією заявниці, що було втручання у свободу вираження її поглядів.

Пункт 2.5 Бангалорських принципів поведінки суддів, які схвалені резолюцією 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 р., наголошує, що суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи в тому випадку, якщо для нього є неможливим винесення об'єктивного рішення у справі, або в тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в його неупередженості.

Виходячи з даних принципів, суддя зобов’язаний був розглянути відвід на підставі заяви гр. Михайлової, а в подальшому у разі постановлення ухвали про його відмову, заявити самовідвід для забезпечення принципу безсторонності суду, а не сприяти складенню протоколу про адміністративне правопорушення щодо заявника за неповагу до суду, в результаті чого п’ятдесятирічна жінка п’ять днів перебувала під необґрунтованим адміністративним затриманням за обрану правову позицію у справі.

В контексті безстороннього суду ЄСПЛ зазначив: «це довіра, яку суди демократичного суспільства повинні формувати у громадськості».

Аналіз рішення «Михайлова проти України» свідчить про те, що в порушення норм чинного процесуального законодавства України суддя не розглянула заяву про її відвід та постановила рішення по суті справи.

З даного рішення ЄСПЛ можна зробити низку висновків про сторонність окремих суддів, їх зверхність, намагання бути продовженням караючого інституту влади, але найголовніший висновок можна сформулювати наступним чином: громадянина держави притягнуто до відповідальності за обрану правову позицію в процесі.

Інна Тецька, адвокат