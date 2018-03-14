Сегодня 14 марта 2018 года, 19:43

Защита прав потребителей — в фокусе внимания II Legal FMCG & Retail Forum

Нюансы судебной практики в делах о защите прав потребителей раскрыл руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп» Андрей Чехонадский в ходе сессии «Защита прав потребителей» II Legal FMCG & Retail Forum.

В частности, Андрей Чехонадский проанализировал постановление Винницкого апелляционного административного суда от 24 января 2018 (дело №802/1793/17-а). Суд отметил, что в разрезе положений статьи 65 Закона №771/97-ВР судебная коллегия считает возможным рассмотрение дела о нарушении законодательства о безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, где основным документом является протокол, составленный уполномоченным лицом, а сторонами выступают лицо, привлекаемое к ответственности (правонарушитель), лицо, составившее протокол, свидетели, понятые и др. Дело, где предметом рассмотрения являются исковые требования, изложенные в исковом заявлении, а не состав правонарушения в протоколе, вообще рассматривать в формате искового производства невозможно. Таким образом, суммируя вышеизложенное, судебная коллегия пришла к выводу, что истец, составляя протокол о нарушении требований безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и направляя его в суд, действовал в соответствии с положениями Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», однако на данный момент требования относительно применения именно судом штрафных санкций к правонарушителю в порядке административного производства не рассматриваются. Спикер подчеркнул, что в Киеве судебная практика пока другая.

В свою очередь руководитель отдела интеллектуальной собственности ДП «Кондитерская корпорация «Рошен» Антон Поликарпов рассказал о противодействии введению в заблуждение потребителя. Он поделился сase study «дел о тортах». В судах находятся несколько дел: «дело о Ключиках», «дело о лентах» («Рошен» рассматривает ленту как элемент упаковки и пытается ее защитить) и «дело о Киевском торте» (спикер сообщил, что в прошлом году знак «Киевский торт» был признан хорошо известным). В рамках дел проводились социологические исследования по вопросу оформления упаковок товаров, которые могут привести к смешению товаров других производителей с товарами компании «Рошен». Кроме суда был задействован и Антимонопольный комитет Украины — как инструмент защиты от неправомерного использования обозначений. Комитет также проводил собственные соцопросы.

На распределении ответственности между производителем, поставщиком и продавцом акцентировала внимание участников форума начальник юридического отдела «Цитрус» Виктория Виноградова. По ее словам, основные проблемы в этом контексте следующие: гарантийный ремонт товара, сроки выполнения гарантийного ремонта, вопросы компенсации дефектной продукции. Виктория Виноградова рассказала, что еще несколько лет назад они «захлебывались» от исков потребителей и проверок контролирующих органов. Для решения этих проблем им пришлось полностью изменить бизнес-процессы, систему взаимодействий с клиентами, ввести электронную систему принятия заявок, сократить сроки рассмотрения жалоб, построить сеть сервисных центров. В результате в прошлом году компания получила всего три иска, а количество проверок со стороны контролирующих органов свелось к минимуму.

Законодательные новеллы защиты прав потребителей проанализировали начальник управления контроля и защиты прав потребителей Министерства экономического развития и торговли Украины Татьяна Гринчук и начальник отдела государственной политики в сфере защиты прав потребителей МЭРТ Украины Александр Васильчук.

Татьяна Гринчук отметила, что «болевой точкой» в этом контексте является малый бизнес, крупный бизнес имеет больше возможностей побеспокоиться о правах потребителях и их защите. По словам г-жи Гринчук, сейчас ведется активная работа по усовершенствованию законодательства о защите прав потребителей и приведению его в соответствии с европейскими стандартами. Главные направления работы министерства: имплементация лучших европейских практик, законодательное урегулирование существующих проблем и ликвидация существующих пробелов; работа над «образованием потребителя», реформирование системы надзора и контроля. В планах и усовершенствование института коллективного иска, и внедрение досудебных механизмов урегулирования споров. Татьяна Гринчук призвала юристов подключаться к законотворческим процессам.

Александр Васильчук детально остановился на законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей №5548 (проект зарегистрирован еще в 2016 году). Законопроект среди прочего определяет права потребителя в случае осуществления предварительной оплаты за продукцию, устраняет дублирование контрольных функций органов защиты прав потребителей, органов государственного рыночного надзора, органов, ответственных за пищевую безопасность, устраняет дублирование ответственности бизнеса в сфере обеспечения безопасности непищевой продукции, услуг (работ).

Но в списке приоритетов министерства не только этот законопроект. Задача максимум — полное исполнение европейских обязательств, урегулирование всех спорных моментов в отношении органов контроля, борьба с «потребительским терроризмом».

II Legal FMCG & Retail Forum завершил свою работу.