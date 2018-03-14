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FMCG & Retail: без внесения изменений в законодательство институт коллективного иска в Украине будет бесперспективным — Сергей Пушко

14 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Начала работу последняя сессия II Legal FMCG & Retail Forum, посвященная защите прав потребителей. Модератором сессии выступает управляющий партнер АО «Коннов и Созановский» Алексей Иванов.

Перспективы развития коллективного иска в Украине проанализировал партнер, руководитель практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann Сергей Пушко. В мире существуют разные тенденции развития института коллективного иска: в одних странах (англосаксонская система права) сфера применения сокращается, в других (страны ЕС) — сфера применения расширяется. Признаки коллективного иска: численность потерпевших, тождественность требований всех соистцов, одинаковые основания иска, общий позитивный результат для группы соистцов. Критики института коллективного иска утверждают, что на нем обогащаются не так потерпевшие, как юридические фирмы. И такие случаи истории известны. Также г-н Пушко в пример привел дело Вильяма Лерака, юридическая фирма которого заработала 900 млн долларов США на коллективных исках. В 2007 году он был лишен свободы и адвокатской лицензии — обвинение установило, что его фирма платила деньги истцам в рамках коллективных исков, что запрещено.

Говоря об особенностях коллективного иска «по-европейски», спикер выделил следующие: инициирование организациями потребителей, органами защиты прав потребителей и омбудсменом, запрет на осуществление действий и восстановление прав потребителей путем возмещения прямых убытков; возмещение проигравшей стороной всех судебных расходов.

Институт коллективного иска для защиты неопределенного круга потребителей в Украине, по словам спикера, есть в национальном законодательстве. Так, согласно статье 25 Закона Украины «О защите прав потребителей», объединения потребителей имеют право обращаться с иском в суд о признании действий продавца, производителя, исполнителя противоправными относительно неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий; в соответствии с законодательством защищать в суде права потребителей, не являющихся членами общественных организаций потребителей.

Сергей Пушко выделил и проблемные стороны института коллективного иска в Украине: сложность в выявлении полного круга потребителей, заинтересованных в подаче конкретного коллективного иска, неопределенность процессуального законодательства относительно судебной защиты по коллективному иску. Спикер убежден: без внесения изменений в законодательство (и предоставления юридическим фирмам права представлять интересы соистцов по коллективному иску) перспектив в Украине этот институт иметь не будет.

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