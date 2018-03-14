Сегодня 14 марта 2018 года, 19:44

Ассоциация судей хозяйственных судов призывает к недопущению необоснованного сокращения количественного состава судей хозсудов

В адрес хозяйственных судов Государственной судебной администрацией Украины был направлен новый проект нормативного количества судей, рассчитанный на первичных статистических данных судов за 2017 год.

Новым расчетом предусматривается сокращение штатной численности судей хозяйственной юрисдикции еще на 26% после последнего уменьшения количественного состава судей и без учета фактического количества работающих судей в хозяйственных судах Украины, то есть с 844 штатных единиц до 627. В Ассоциацию судей хозяйственных судов Украины поступили многочисленные обращения от хозяйственных судов и судей по данному проекту расчета нормативной численности судей в хозяйственных судах Украины. Об этом «ЮП» сообщили в Ассоциации.

«Изучив предложенный расчет модельного количества судей, Ассоциация приняла решение обратиться в ВСП, ССУ и ГСА относительно недопустимости сокращения количественного состава судей хозяйственных судов и пересмотра расчетных показателей, которые легли в основу проекта, с учетом реальной нагрузки судов», — говорится в обращении.

В обращении, в частности, речь идет о пересмотре показателей средних затрат времени на рассмотрение дела и коэффициентов сложности дел по категориям для определения оптимальной численности судей и необходимости приведения учета первичных статистических данных о нагрузке судей в соответствие с нормами ХПК Украины в новой редакции.

Также озвучено предложение о создании рабочей группы с привлечением специалистов Национальной школы судей Украины, ГСА, международных экспертов, а также АСХС (на общественных началах) по исследованию фактических показателей нагрузки судей при рассмотрении дел. На основании результатов исследования должны быть разработаны новые показатели средних затрат времени на рассмотрение дел и коэффициенты сложности дел по категориям для обеспечения надлежащего и достоверного подсчета количества модельных дел с учетом изменений, внесенных в процессуальное законодательство, в частности в ХПК Украины.

Текст обращения опубликован на сайте Ассоциации.

Комментарий председателя Ассоциации судей хозяйственных судов Украины (АСХСУ), председателя Одесского апелляционного хозяйственного суда Натальи Богацкой :

Действующие методологические подходы к определению коэффициентов нагрузки на судей и сложности дел, разработанные на основе глобального исследования проектом USAID «Справедливое правосудие» и утвержденные Советом Судей Украины в июне 2016 года, не могут сейчас применяться к расчету новой модельной численности судей по ряду причин.

Данное обстоятельство является безусловным и определено новой редакцией ХПК Украины, вступившей в силу с 15 декабря 2017 года, кардинально изменившей процесс осуществления хозяйственного судопроизводства. При этом статистика судов по рассмотрению дел так и не приведена в соответствие с требованиями действующего процесса. Существующий учет нагрузки судов, который стал основой для расчета нового оптимального количества судей в судах, является достаточно поверхностным и не учитывает нового порядка рассмотрения хозяйственных споров и реальных затрат времени судьи на подготовку к судебному заседанию и изготовлению мотивированных решений.

К тому же прошло только полгода после глобального сокращения количества судей хозяйственных судов — на 26% (с 1146 до 844 должностей).

Новый расчет модельной численности судей хозяйственной юрисдикции, предоставленный ГСА, предполагает сокращение еще на 26% от существующих 844 должностей в 32 действующих судах.

Так, в 15 областных хозяйственных судах Украины первых инстанций количественный состав судей будет сокращен на треть, а то и вполовину. В двух судах Тернопольской и Черновицкой областей планируется до пяти судей. То есть в случае пребывания одного судьи в отпуске, а другого — на больничном правосудие по делам, которые должны быть рассмотрены в коллегиальном составе судей, будет невозможным. При этом сегодня речь идет о сокращении вакансий действующих судей, что напрямую усложнит доступ к правосудию и скажется на сроках рассмотрения дел, что для хозяйственной юрисдикции является приоритетным.

По единому мнению судей хозяйственных судов всех инстанций, для решения создавшейся ситуации необходимо пересмотреть и подходы к статистике дел, рекомендованные показатели средних затрат времени на рассмотрение дел и коэффициенты сложности дел по категориям.

С соответствующим обращением о создании рабочей группы по исследованию фактических показателей нагрузки судей при ВСП с привлечением судей хозяйственной юрисдикции и международных экспертов и обратилась Ассоциация.

Комментарий председателя Хозяйственного суда Винницкой области Федора Колбасова:

К сожалению, кроме действительных вызовов времени, которыми является восстановление доверия к судебной власти и необходимость совершенствования процессуальных норм рассмотрения судебных дел, искусственно создаются проблемы, связанные с определением численности судей хозяйственных судов.

Анализ перевода реальных дел в модельные, которые используются при определении нормативного количества судей, свидетельствует, что не были соблюдены требования Положения о порядке планирования расходов судов на основе ожидаемого результата, рекомендованного решением Совета судей Украины, и утвержденного ГСА Украины. В частности, в модельные дела вообще не входят жалобы, заявления и ходатайства, которые учитываются в Разделе II статистического отчета.

Также, при определении уровня судебной нагрузки ГСА Украины не были учтены изменения, произошедшие в процессуальном законодательстве, а по подсчетам хозяйственного суда Винницкой области нагрузки при рассмотрении дел по новым правилам их рассмотрения увеличивается примерно в три раза.

Кроме того, показатели судебной нагрузки являются лишь одним из критериев, формирующих объективную потребность общества в количестве судейских должностей, которая позволит эффективно реализовать функцию судебной защиты нарушенных прав, а предложенное нормативное количество судей с очень высокой вероятностью может повлиять не в лучшую сторону на качество судопроизводства и ухудшить доступ к правосудию.