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Если начата процедура squeeze-out, то sell-out невозможен, констатировала Алла Козаченко, руководитель корпоративной практики ЮФ DLA Piper

14 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

О том, как работают процедуры обязательной продажи акций миноритариями по требованию мажоритария и обязательной покупки акций мажоритариями по требованию миноритариев, слушателям Школы корпоративного права и M&А Legal High School рассказала юридический директор, руководитель корпоративной практики международной ЮФ DLA Piper Алла Козаченко.

Покупая пакет 95% акций и более, мажоритарный акционер имеет право, но не обязан, предъявить к миноритарию требование относительно продажи ему акций — проведения squeeze-out.

Лектор обратила внимание на интересную особенность закона: доминантом может быть как один акционер, так и «совместно действующие лица». Последним в законодательстве дано не совсем четкое определение: акционеры могут договориться о совместных действиях, направленных на консолидацию доминирующего пакета, путем заключения договора. Тогда один акционер будет уполномочен действовать от имени всей группы акционеров, и именно он выкупает акции миноритария.

Алла Козаченко также проанализировала нюансы процедуры squeeze-out в частных АО, участники которого могут исключить такое право мажоритария посредством внесения изменений в устав.

Мажоритарию, который достиг отметки в 95% акций, стоит определиться: будет ли он вытеснять миноритария или нет. Если squeeze-out не был проведен, миноритарий имеет право требовать проведения процедуры sell-out.

Важным является определение цены покупки доминантом акций миноритария. Цена должна быть честной и рыночной, что максимально обеспечивается законодательством Украины. Также, как предусматривает Директива 2004/25/EC Европейского парламента и Совета от 21 апреля 2004 года, цена не может быть ниже стоимости, по которой в течение последних 12 месяцев мажоритарий приобретал акции данного АО.

Оплата акций в случае squeeze-out или sell-out проводится по так называемому договору эскроу — договору счета условного хранения. Эскроу-счета используются для перечисления средств на счета бенефициаров. Банк является эскроу-агентом, поэтому он осуществляет формальную проверку документов бенефициара. Любые условия для использования счета (когда деньги могут быть выданы, как долго они должны находиться на счете и т.п.) устанавливаются именно договором эскроу. Законодательством были внесены изменения, регулирующие вопрос открытия таких счетов именно для целей squeeze-out.

В Украине уже проведена одна процедура squeeze-out, в прошлом месяце она была завершена (речь идет о ПАО «ДТЭК Западэнерго»), сообщила лектор и подчеркнула: к мажоритарию за невыполнение условий законодательства при проведении процедур squeeze-out или sell-out могут быть применены конкретные штрафы и санкции.

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