Сегодня 14 марта 2018 года, 18:01

Участники II Legal FMCG & Retail Forum рассказали, какие способы используют ритейлеры для защиты своих прав

Партнер, руководитель практики пищевой промышленности, антимонопольного и конкурентного права АО Arzinger Лана Синичкина в ходе сессии «Договорные отношения» II Legal FMCG & Retail Forum рассказала об известном «деле ритейлеров». АМКУ проводил расследование 2012—2015 годах, по результатам которого установил совершение антиконкурентных согласованных действий со стороны 18 ритейлеров и «АС Нильсен». Был наложен штраф на сумму 203,6 млн грн. «Обвиненные» компании успешно обжаловали это решение АМКУ в судебном порядке.

Лана Синичкина озвучила позиции ритейлеров, поддержанные судами: отчеты «АС Нильсен» не содержали детализации, индивидуализированной коммерчески чувствительной информации других ритейлеров, необходимой для осуществления сговора, и имели ретроспективный характер; АМКУ неправильно определил границы рынка; схожее поведение — это не обязательно сговор: не был проведен экономический анализ рынка, не доказаны другие факторы схожего поведения субъектов; принцип свободы договора (не доказаны факты навязывания услуг и влияние их на конечную цену для потребителей).

Электронный документооборот в ритейле: как идти в ногу с IT-прогрессом? Ответ на этот вопрос знает СEO Intecracy Deals Александр Вернигора. Он подчеркнул, что интерес к электронному документообороту со стороны бизнеса в последнее время значительно повысился. Причин несколько: это экономия средств и времени, а также политика государства, касающаяся диджитализации всех сфер.

Какие выгоды получит бизнес? В своем выступлении г-н Вернигора выделил следующие преимущества: в 4-6 раз сокращается длительность подготовки и согласования договора, в 2-2,5 раза увеличивается процент согласованных в срок договоров, в 8-10 раз уменьшается время поиска договора и сопутствующих документов, в 3-4 раза уменьшаются затраты на ведение документооборота. Также он упомянул о постепенном внедрении «электронного суда», и бизнесу к электронному взаимодействию (не только внутреннему, но и к внешнему — с контрагентами) нужно готовиться уже сейчас.

Система Deals, по словам Александра Вернигоры, позволяет подписывать документы с помощью ЭЦП, осуществляет моментальную проверку валидности ЭЦП, обеспечивает наличие метки времени при подписании документа ЭПЦ. Для введения электронного документооборота он рекомендует разработать и принять порядок использования ЭЦП в компании, инструкцию по ведению электронного документооборота. По его подсчетам, переход документооборота крупной компании от бумажного к электронному формату занимает до трех месяцев. В завершение спикер посоветовал не бояться инновационных технологий и внедрять их на своих предприятиях.

Юрисконсульт ООО «Эпицентр К» Сергей Коваленко рассказал об особенностях заключения ВЭД-контрактов, сосредоточившись на нюансах собственного импорта. Эта деятельность сопряжена с целым рядом особенностей, чтобы начинать ее, нужно быть готовым к серьезным капиталовложениям и серьезным юридическим процедурам.

Сергей Коваленко отметил, что в законах Украины нет четкого перечня существенных условий ВЭД-договора или контракта. Есть приказ Министерства экономического развития и торговли №201 2001 года, определяющий форму таких контрактов. Приказ содержит довольно широкий перечень существенных условий, но этот перечень не носит обязательного характера. Существенными условиями могут быть как номер контракта, дата и место его заключения, предмет, цена, арбитражная оговорка, так и реквизиты сторон.