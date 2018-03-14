Сегодня 14 марта 2018 года, 18:01

На II Legal FMCG & Retail Forum обсуждают проблемы, возникающие из договорных отношений

Начала работу сессия «Договорные отношения» II Legal FMCG & Retail Forum. Модератором сессии выступает партнер, руководитель практики пищевой промышленности, антимонопольного и конкурентного права АО Arzinger Лана Синичкина. По ее словам, некачественная работа с договорами может нести много негативных последствий, в числе которых антимонопольные риски.

Арендные правоотношения в ритейле проанализировала заместитель директора юридического департамента ООО «ЭКО» Ольга Мыцык. Что обязательно нужно проверить при заключении договора аренды? Право собственности, государственную регистрацию права собственности, наличие текущих арендаторов и наличие судебных споров, также следует проверить, были ли предыдущие арендаторы на объект, также проверить арендодателя и полномочия представителя арендодателя на заключение договора аренды.

Ольга Мыцык рекомендует заключать договор аренды на определенный срок. Говоря о форме договора, она напомнила, что он заключается исключительно в письменной форме сроком на три года и более, подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации.

По словам спикера, аренда государственного, коммунального имущества имеет свои особенности (специальное правовое регулирование отношений, специальный субъектный состав, специальный порядок заключения договора аренды (путем проведения конкурса), специальный порядок начисления арендной платы, расширенный перечень оснований для досрочного расторжения договора аренды, возможность пользоваться имуществом без заключения договора, первоочередное право приватизации).

«FMCG vs Retail: трудности перехода» — эту тему осветила юрисконсульт группы компаний «Хенкель в Украине» Иванна Олещенко. Она напомнила, что хозяйственный договор считается заключенным, если стороны достигли согласия по всем его существенным условиям. Другое предложение этой нормы (статьи 180 Хозяйственного кодекса Украины) гласит, что существенными являются условия, по которым по требованию одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Г-жа Олещенко отметила, что ритейлеры часто злоупотребляют этим условием во взаимоотношениях с поставщиками.

Затем спикер проанализировала нюансы односторонних условий, «ценных» и «неслучайных» условий. Так, односторонними условиями могут быть: односторонняя ответственность за невыполнение договора, право расторжения договора в одностороннем порядке, а также подтверждение осуществления хозяйственной операции в одностороннем порядке. Такие условия, как отметила Иванна Олещенко, противоречат основному правовому принципу договора о юридическом равенстве сторон. В числе «ценных» условий она назвала требование относительно получения одобрения покупателем (ритейл-компанией) изменения цены на товар поставщика (FMCG-компании), пересмотр цены на товар по требованию покупателя (ритейл-компании), требование «самой низкой цены», требование о закреплении «договоренности» о цене на акционный товар покупателя. Она рекомендует пересмотреть необходимость нахождения таких условий в договоре, поскольку они ограничивают свободу ценообразования. В числе «неслучайных» условий г-жа Олещенко назвала ответственность за ущерб, нанесенный покупателю (ритейл-компании) или третьим лицам (конечным потребителям) в результате приобретения, хранения, использования товара. Спикер посоветовала добавить оговорки «при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, использования товара», «вина должна быть доказана в судебном порядке». Или другое «неслучайное» условие — требование о передаче прав интеллектуальной собственности на торговые марки «для возможности реализации товара». Юрисконсульт группы компаний «Хенкель в Украине» советует исключить условие о передаче ІР-прав на торговые марки на основании части 2 пункта 6 статьи 16 Закона Украины «О защите прав на знаки для товаров и услуг».