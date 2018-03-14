Сегодня 14 марта 2018 года, 16:12

FMCG & Retail: регистрация дизайна как IP-объекта — один из способов защиты права на концепцию дизайна торгового зала — Марианна Толкачева

II Legal FMCG & Retail Forum продолжает свою работу. Старший юрисконсульт Fozzy Retail Марианна Толкачева в ходе мастер-класса рассказала, как защитить права на концепцию дизайна торгового зала. В ходе мероприятия г-жа Толкачева продемонстрировала примеры дизайна торговых залов, а затем перешла к практическим советам по их защите. В пример она привела такие известные магазины, как HITGallery (Китай), Pfunds Molkerel (Германия), Selexyz Dominicanen (Нидерланды), Centercity (Южная Корея), OWEN (США), магазин-коробка Adidas. Все эти магазины объединяет идея, но, как известно, идея не охраняется авторским правом. Как же защитить воплощенную идею на дизайн?

Марианна Толкачева озвучила следующие практические советы. Во-первых, по завершении разработки концепции дизайна необходимо составить отчет к акту выполненных работ, в котором перечислить все «фишки» созданного дизайна. Во-вторых, в акте выполненных работ, кроме стандартной бухгалтерской информации, должны быть отображены макеты созданного дизайна. В-третьих, все макеты необходимо хранить в первоначальном формате с максимальным разрешением, без необходимости не нужно передавать их кому-либо. В-четвертых, в договоре о выполнении работ по разработке дизайна обязательно должно содержаться положение о переходе к заказчику всех исключительных имущественных прав. В-пятых, переход прав на объекты интеллектуальной собственности должен быть платным (включенным в стоимость работ, выделенным в отдельное авторское вознаграждение).

Также спикер советует проверить как минимум с помощью инструмента Google «Картинки» наличие совпадения дизайна или его отдельных элементов с изображениями в сети интернет. В случае использования дизайнером фотографии из фотобанков необходимо проверить условия его лицензии. Марианна Толкачева рекомендует по возможности исключить из договора о выполнении работ по разработке дизайна положения о возможности использования макетов в портфолио, на выставках и т.д. Последний совет, который г-жа Толкачева озвучила участникам форума, касается регистрации дизайна как объекта интеллектуальной собственности.