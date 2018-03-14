Сегодня 14 марта 2018 года, 16:12

II Legal FMCG & Retail Forum: грани допустимого в рекламе и маркетинге

Были названы примеры «неудачных» рекламных кампаний, отозванных впоследствии, при этом компаниям пришлось принести официальные извинения

Взгляд юристов на актуальные тенденции в маркетинге и рекламе в ходе II Legal FMCG & Retail Forum презентовали участники профильной сессии, модерируемой Ольгой Лукьяновой, руководителем юридического отдела, офицером по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель в Украине».

О гранях допустимого в рекламе и маркетинге с точки зрения правового регулирования рассказала Виктория Огрыза, руководитель юридического департамента PepsiCo in Ukraine. Она остановилась на вопросах законности, этики и достоверности в рекламе, приведя примеры «неудачных» рекламных компаний, отозванных впоследствии (при этом компаниям пришлось принести официальные извинения). Говоря о креативности в рекламе, г-жа Огрыза прокомментировала различие подходов и аргументов маркетологов и юристов при создании рекламного продукта.

Юлия Семений, партнер ЮФ Asters, раскрыла участникам нюансы сравнительной рекламы, озаглавив свою презентацию «Игра на грани фола». Докладчик привела примеры рекламных материалов, нарушающих требования украинского законодательства, а также примеры «рекламных войн», формально находящихся в правовом поле.

В своем выступлении Елена Сучик, начальник юридического отдела ООО «Метро Кеш энд Керри Украина», проанализировала вызовы для юристов в контексте Digital Marketing. Она, в частности, обратила внимание на необходимость соблюдения законодательства о защите персональных данных, прав интеллектуальной собственности, законодательства о рекламе, а также рассказала о правовых аспектах использования ботов в «цифровом» маркетинге. Комментируя использование персональных данных, г-жа Сучик проинформировала, какие данные необходимы для регистрации и приобретения правового статуса и какие варианты получения согласия потребителя существуют — эти вопросы следует прояснить до начала маркетинговой компании. А говоря о правах интеллектуальной собственности, она акцентировала внимание на том, что в рекламной компании могут потребоваться права на изображение или текст. Спикер также напомнила, что все маркетинговые проявления, рекламные рассылки в том числе, должны соответствовать законодательству о рекламе.

В свою очередь Елена Волхонская, старший юрист по вопросам маркетинга British American Tobacco Ukraine, поделилась опытом продвижения продукции на «темном» рынке — жестко регулируемом бизнесе, реклама которого полностью запрещена. В случае табачной продукции — это законодательные требования к полному раскрытию ингредиентов, дизайну упаковки, ограничения относительно общения с потребителем, исключительно лицензионный оборот продукции, запрет на курение в общественных местах и т.д. «С потребителем мы можем общаться только в контексте закона о защите прав потребителей», — рассказала докладчик. По ее словам, «темный рынок» для табачной продукции существует в Украине с 2012 года. Кроме того, г-жа Волхонская ознакомила с императивными правилами маркирования продукции, существующими ограничениями и способами донесения информации к потребителю — практически единственной возможностью остается привлечение консультантов.

В завершение сессии выступил Олег Кобельков, начальник отдела контроля за рекламой и соблюдением антитабачного законодательства Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Он рассказал о практике контроля за соблюдением законодательства о рекламе, приведя статистику выявленных нарушений и наложенных штрафов и прокомментировав некоторые тенденции судебной практики в спорах с участием Госпотребслужбы.