«В Украине применение такого института, как производный иск, является не очень распространенным инструментом защиты прав миноритарных акционеров», — сообщил Вячеслав Краглевич, партнер ЮФ EQUITY, выступая в рамках модуля «Защита миноритарных акционеров» Школы корпоративного права и M&A Legal High School.
В общепринятой для Украины теории корпоративного права под производным иском подразумевается иск участника (акционера) компании, который он подает от имени компании к третьему лицу. Лектор отметил, что, как правило, третьим лицом выступает директор компании.
«Производный иск является способом защиты интересов компании, а не ее акционера, и применяется лишь тогда, когда органы управления компании уклоняются от подачи иска к лицу, которое нанесло компании ущерб» — такое широкое трактование этого термина дал спикер.
Лектор также привел статистику рассмотрения судами исков данной категории дел, исходя из сведений Единого реестра судебных решений. В частности, за период с мая 2016 года по настоящее время в суды поступило лишь 19 таких заявлений. Причем только один иск был удовлетворен апелляционной инстанцией, в 11 случаях отказано в удовлетворении исковых требований. Как сообщил г-н Краглевич, три дела сейчас находятся на рассмотрении Верховного Суда.
«Иностранный опыт достаточно четко представлен в судебных прецедентах», — подчеркнул лектор, говоря о мировой практике применения этого инструмента. Речь идет о решениях, вынесенных в США, причем первое решение в такой категории дел датировано еще 1855 годом. Вместе с тем институт производного иска не столь развит в странах континентальной Европы.
Вячеслав Краглевич напомнил, что в Украине данный институт был закреплен на законодательном уровне в мае 2016 года. Законодатель ввел новую категорию дел — дела по спорам между хозяйственным обществом и его должностным лицом о возмещении ущерба, причиненного действиями (бездействием) должностного лица хозяйственному обществу.
Но говорить о применении подобного механизма лишь с 2016 года не стоит, поскольку еще в 2004 году Конституционный Суд Украины в одном из решений определил, что акционер может защищать свои права и охраняемые законом интересы путем обращения в суд в случае их нарушения, оспаривания или непризнания самим акционерным обществом, участником которого он является, органами или другими акционерами этого общества.
Позднее, в 2008 году, ввиду злоупотреблений со стороны акционеров Верховный Суд Украины указал, что поскольку законодательством не предусмотрено право акционера обращаться в суд за защитой прав акционерного общества, суд должен установить наличие у лица, обратившегося с иском, субъективного материального права или законного интереса, в защиту которого подан иск, а также выяснить вопрос о наличии или отсутствии факта их нарушения.
Г-н Краглевич обратил внимание на неточности действующего законодательства в данной сфере правоотношений. В частности, в Украине не предусматривается подача коллективного иска. «Право подать в хозяйственный суд исковое заявление от имени хозяйственного общества, а также заявление об осуществлении представительства истца предоставлено участнику (акционеру) этого общества, которому совокупно принадлежит 10 и более процентов уставного капитала (простых акций) общества», — разъяснил лектор. По его мнению, в данной норме прослеживается дискриминация других миноритариев с меньшими пакетами акций (частей) в уставных капиталах.
Более подробно лектор остановился на судебной практике по данной категории споров. «Учитывая отдельные недостатки законодательной техники, а также сложность такой категории дел, как возмещение ущерба, можно говорить о том, что механизм практической реализации норм профильного законодательства будет сформирован судебной практикой» — резюмировал докладчик.
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