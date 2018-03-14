Сегодня 14 марта 2018 года, 14:30

Вячеслав Краглевич, партнер ЮФ EQUITY, проанализировал возможности применения института производного иска для украинских миноритариев

«В Украине применение такого института, как производный иск, является не очень распространенным инструментом защиты прав миноритарных акционеров», — сообщил Вячеслав Краглевич, партнер ЮФ EQUITY, выступая в рамках модуля «Защита миноритарных акционеров» Школы корпоративного права и M&A Legal High School.

В общепринятой для Украины теории корпоративного права под производным иском подразумевается иск участника (акционера) компании, который он подает от имени компании к третьему лицу. Лектор отметил, что, как правило, третьим лицом выступает директор компании.

«Производный иск является способом защиты интересов компании, а не ее акционера, и применяется лишь тогда, когда органы управления компании уклоняются от подачи иска к лицу, которое нанесло компании ущерб» — такое широкое трактование этого термина дал спикер.

Лектор также привел статистику рассмотрения судами исков данной категории дел, исходя из сведений Единого реестра судебных решений. В частности, за период с мая 2016 года по настоящее время в суды поступило лишь 19 таких заявлений. Причем только один иск был удовлетворен апелляционной инстанцией, в 11 случаях отказано в удовлетворении исковых требований. Как сообщил г-н Краглевич, три дела сейчас находятся на рассмотрении Верховного Суда.

«Иностранный опыт достаточно четко представлен в судебных прецедентах», — подчеркнул лектор, говоря о мировой практике применения этого инструмента. Речь идет о решениях, вынесенных в США, причем первое решение в такой категории дел датировано еще 1855 годом. Вместе с тем институт производного иска не столь развит в странах континентальной Европы.

Вячеслав Краглевич напомнил, что в Украине данный институт был закреплен на законодательном уровне в мае 2016 года. Законодатель ввел новую категорию дел — дела по спорам между хозяйственным обществом и его должностным лицом о возмещении ущерба, причиненного действиями (бездействием) должностного лица хозяйственному обществу.

Но говорить о применении подобного механизма лишь с 2016 года не стоит, поскольку еще в 2004 году Конституционный Суд Украины в одном из решений определил, что акционер может защищать свои права и охраняемые законом интересы путем обращения в суд в случае их нарушения, оспаривания или непризнания самим акционерным обществом, участником которого он является, органами или другими акционерами этого общества.

Позднее, в 2008 году, ввиду злоупотреблений со стороны акционеров Верховный Суд Украины указал, что поскольку законодательством не предусмотрено право акционера обращаться в суд за защитой прав акционерного общества, суд должен установить наличие у лица, обратившегося с иском, субъективного материального права или законного интереса, в защиту которого подан иск, а также выяснить вопрос о наличии или отсутствии факта их нарушения.

Г-н Краглевич обратил внимание на неточности действующего законодательства в данной сфере правоотношений. В частности, в Украине не предусматривается подача коллективного иска. «Право подать в хозяйственный суд исковое заявление от имени хозяйственного общества, а также заявление об осуществлении представительства истца предоставлено участнику (акционеру) этого общества, которому совокупно принадлежит 10 и более процентов уставного капитала (простых акций) общества», — разъяснил лектор. По его мнению, в данной норме прослеживается дискриминация других миноритариев с меньшими пакетами акций (частей) в уставных капиталах.

Более подробно лектор остановился на судебной практике по данной категории споров. «Учитывая отдельные недостатки законодательной техники, а также сложность такой категории дел, как возмещение ущерба, можно говорить о том, что механизм практической реализации норм профильного законодательства будет сформирован судебной практикой» — резюмировал докладчик.