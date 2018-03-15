Взят под стражу депутат местного совета, помогавший «ДНР» продуктами питания

Главным следственным управлением Службы безопасности Украины в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 258-3 УК Украины 8 марта с.г. прекращена преступная деятельность депутата Горловского городского совета, который организовал противоправную схему по содействию деятельности незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР» путем поставки продуктов питания и других товаров первой необходимости.
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
По результатам проведенных обысков по месту жительства указанного лица и его близких родственников обнаружены и изъяты документация, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, содержащие информацию о содействии террористической организации «ДНР», а также денежные средства, полученные от противоправной деятельности.
Указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.
Уже 10 марта 2018 года Шевченковским райсудом Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.
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