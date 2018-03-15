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Запускается Единый государственный реестр субсидиантов

15 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кабинет Министров Украины утвердил Положение о едином государственном реестре получателей субсидий. Ведение реестра возложено на Министерство социальной политики Украины. Соответствующее решение принято на заседании правительства 14 марта 2018 года.

Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости. Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Как отмечается в новости на сайте Минсоцполитики, регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысит эффективность программы субсидий.

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