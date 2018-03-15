ГФС: суммы налогов, которые не уплачиваются по внешнеэкономическим операциям, во много раз превышают суммы налогов, собираемых внутри страны

Для эффективной борьбы с преступлениями в налоговой сфере важно сотрудничать с правоохранительными органами других государств. Об этом первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан рассказал в интервью «Цензор.НЕТ», передает пресс-служба ведомства.
И наиболее показательным индикатором результативности такого сотрудничества он считает последние совместные инициативы с коллегами из Великобритании.
Речь идет о борьбе с теневыми схемами вывода капиталов, невозврате валютной выручки и преступлениях, совершенных во время проведения внешнеэкономических операций.
Как сказал Сергей Билан, суммы налогов, которые не уплачиваются по внешнеэкономическим операциям, во много раз превышают суммы налогов, собираемых внутри государства. «Поэтому нам так важно сотрудничать с нашими иностранными партнерами», — отметил он.
По его словам, главные инструменты уклонения от уплаты налогов на уровне крупных финансово-промышленных групп применяются в сфере страхования, ценных бумаг, в использовании цепочек зарубежных компаний, на которые выводится прибыль. Поэтому аналитики, расследующие финансовые преступления, должны свободно владеть английским языком, стажироваться за рубежом, ориентироваться в офшорном законодательстве.
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