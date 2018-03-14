Сегодня 14 марта 2018 года, 18:01

При определении стоимости своих услуг юрфирмы все чаще комбинируют различные варианты ценообразования

Глобальным трендом рынка юридических услуг является все большее распространение альтернативных форм ценообразования — немногие юристы могут заявить, что работают исключительно по почасовым ставкам. Cогласно данным, полученным в ходе исследования «50 ведущих юридических фирм Украины 2017 года», юрфирмы используют как минимум три варианта определения стоимости своих услуг, причем применение почасовой ставки указали 100% респондентов. Также широко распространены фиксированные гонорары и ограничения максимального значения гонорара. Практикуются гонорары успеха и абонементное обслуживание. В числе альтернативных вариантов ценообразования указывались использование индивидуальных формул, усредненные ставки, а также комбинирование вышеуказанных вариантов (например, фиксированный гонорар дополняется гонораром успеха).

Подробнее о гонорарной политике ведущих украинских юрфирм читайте в статье «Комбинация цифр» («Юридическая практика» №11 от 13 марта 2018 года).