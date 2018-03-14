Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 марта 2018 года, 18:01

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Сервисные центры МВД ввели чек-лист практического экзамена для водителей

14 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Главный сервисный центр МВД впервые ввел чек-лист для практических экзаменов на получение водительского удостоверения. Экзаменаторы будут пользоваться удобным чек-листом во время практической части экзамена. В нем указаны перечень упражнений и типичные ошибки, которые допускают граждане при практическом экзамене, и шкала оценивания.

Практический экзамен состоит из двух этапов: первый этап проходит на площадке для обучения по начальному управлению, второй — на определенном маршруте в условиях дорожного движения. На первом этапе экзамена тестируются такие умения водителя, как подготовка к началу движения, остановка транспорта на подъеме/спуске, заезд во двор, «гараж» с правой/левой стороны и т.п. На втором этапе экзамена — маневрирование в потоке, соблюдение скорости движения, требований дорожной разметки и дорожных знаков и т.п.

Граждане могут бесплатно загрузить чек-лист с сайта Главного сервисного центра МВД — это упростит процесс подготовки к экзамену. Во время экзамена чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, его наличие гарантирует прозрачность и понятность системы оценки навыков кандидата в водители. По завершении экзамена лицо, его сдавшее, может ознакомиться с указанными экзаменатором ошибками, оставив на чек-листе свою подпись. После завершения экзаменов экзаменационные листы хранятся в сервисном центре МВД в течение трех лет.

В будущем планируется введение фото- и видеофиксации практической части экзамена.

На сайте МВД отмечается, что подготовиться к теоретической части экзамена теперь также легко: на сайте Главного сервисного центра МВД работает онлайн-тренажер ПДД.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1055) от 13/03/18 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1055)
Отрасли практики

Страховочный трюк

Судебная практика

В пределах нормы

Тема номера:

Каждому по услугам

Частная практика

Комбинация цифр

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом