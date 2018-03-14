Сегодня 14 марта 2018 года, 18:01

Сервисные центры МВД ввели чек-лист практического экзамена для водителей

Главный сервисный центр МВД впервые ввел чек-лист для практических экзаменов на получение водительского удостоверения. Экзаменаторы будут пользоваться удобным чек-листом во время практической части экзамена. В нем указаны перечень упражнений и типичные ошибки, которые допускают граждане при практическом экзамене, и шкала оценивания.

Практический экзамен состоит из двух этапов: первый этап проходит на площадке для обучения по начальному управлению, второй — на определенном маршруте в условиях дорожного движения. На первом этапе экзамена тестируются такие умения водителя, как подготовка к началу движения, остановка транспорта на подъеме/спуске, заезд во двор, «гараж» с правой/левой стороны и т.п. На втором этапе экзамена — маневрирование в потоке, соблюдение скорости движения, требований дорожной разметки и дорожных знаков и т.п.

Граждане могут бесплатно загрузить чек-лист с сайта Главного сервисного центра МВД — это упростит процесс подготовки к экзамену. Во время экзамена чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, его наличие гарантирует прозрачность и понятность системы оценки навыков кандидата в водители. По завершении экзамена лицо, его сдавшее, может ознакомиться с указанными экзаменатором ошибками, оставив на чек-листе свою подпись. После завершения экзаменов экзаменационные листы хранятся в сервисном центре МВД в течение трех лет.

В будущем планируется введение фото- и видеофиксации практической части экзамена.

На сайте МВД отмечается, что подготовиться к теоретической части экзамена теперь также легко: на сайте Главного сервисного центра МВД работает онлайн-тренажер ПДД.