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В полиции рассказали, за счет чего количество ДТП уменьшилось на четыре тысячи

14 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

За два месяца этого года зафиксирован спад ДТП и смертности на дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди главных факторов, которые повлияли на такую статистку, — запуск дорожной патрульной полиции, ограничение движения до 50 км/ч и превентивные меры. Об этом сегодня, 14 марта 2018 года, сообщил заместитель председателя Национальной полиции — руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Он рассказал, что за первые два месяца этого года в стране было зарегистрировано 21,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,2 тыс. меньше, чем в январе-феврале прошлого года. Среди них 2888 — ДТП с пострадавшими, тогда как в прошлогодний период таких ДТП было более 3,1 тыс. В этом году в ДТП погибли 363 человека, 3787 человек травмированы.

Александр Фацевич отметил, что для уменьшения количества происшествий, а следовательно, и количества пострадавших от них, было принято решение увеличить количество полицейских на дорогах. Поэтому с 17 февраля с.г. на наиболее проблемных участках трасс международного и государственного значения безопасность обеспечивает 210 экипажей дорожной патрульной полиции.

«Основное значение запуска подразделения дорожной полиции — увеличение количества полицейских на дорогах для качественного обслуживания. Сейчас эти экипажи обслуживают около 7000 километров дорог международного и государственного значения. Но это не значит, что трассы регионального и другого назначения не обслуживает ни один экипаж», — уточнил Александр Фацевич.

Он добавил, что в областных центрах, городах, в сельской местности службу несут сотрудники подразделений Департамента патрульной полиции. В своих зонах оперативного реагирования они осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения, реагируют на правонарушения, осуществляют превентивные меры.

В то же время наряды дорожной патрульной полиции в пределах своей зоны патрулирования также принимают обращения граждан и выезжают в приближенные населенные пункты по вызову. При этом основным их заданием остается именно обеспечение безопасности на дорогах.

«Анализируя два месяца деятельности в 2018 году, когда работали более 200 нарядов патрульной полиции, видим спад дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь с пострадавшими и погибшими: с 3107 до 2888 ДТП. Это еще не большой, но результат. Ожидаем, что уже через полгода мы увидим существенную разницу», — отметил руководитель патрульной полиции.

По словам Александра Фацевича, самыми распространенными причинами ДТП с пострадавшими за два месяца этого года являются превышение безопасной скорости и нарушение правил маневрирования. Так, в результате превышения водителями безопасной скорости погиб 161 человек, из-за нарушения правил маневрирования — 55 человек.

Г-н Фацевич сообщил, что уже до конца этого года присутствие патрульной полиции на дорогах увеличится. Дорожная полиция будет обслуживать все трассы международного и национального значения — более 9000 км.

«Планируем запустить более 300 нарядов дорожной патрульной полиции. Продолжим сотрудничество с дорожными службами, органами местного самоуправления, потому что обеспечение безопасности дорожного движения — это комплексная задача для всех», — подчеркнул заместитель председателя Нацполиции.

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