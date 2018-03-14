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II Legal FMCG & Retail Forum: что на самом деле волнует FMCG

14 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Что на самом деле волнует FMCG-рынок, выясняли Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель в Украине», Николай Рехлицкий, юрисконсульт по вопросам интеллектуальной собственности, маркетинга, конкурентного права Samsung Electronics Ukraine, Анна Жарова, управляющий юридическим и комплаенс-направлением ООО «Филипс Украина», Дмитрий Федечко, руководитель юридического направления в странах Центральной Европы Kimberly-Clark. Модератором выступил Алексей Кот, управляющий партнер ЮФ «Антика».

«FMCG — это один из самых высоко конкурентных и давно сформированных рынков», — отметил модератор, открывая работу сессии.

Николай Рехлицкий прокомментировал особенности адаптации промокампании к местному рынку и национальному регулированию. Он напомнил о существующих в Украине законодательных ограничениях относительно сравнительной рекламы, использования оружия, моральности и рассказал об отличиях других юрисдикций, продемонстрировав в качестве примера рекламные ролики, снятые для других государств. Спикер также обратил внимание, что необходимо учитывать политическую ситуацию в стране.

О правовых особенностях заключения контракта с селебрити рассказала Ольга Лукьянова. Она, в частности, указала на необходимость урегулирования вопросов интеллектуальной собственности: должен быть заключен лицензионный договор; продакшн-агентство не может требовать передачи им прав интеллектуальной собственности; также нужно правильно распределять оплату между звездой и рекламным агентством.

Проблематике контрафакта и «серого» импорта было посвящено выступление Анны Жаровой. Она подчеркнула необходимость постоянного мониторинга рынка и рассказала о возможных мерах реагирования на выявленные нарушения. «Обращайте внимание, на каких ресурсах и какие продукты вы покупаете. По возможности покупайте у официальных представителей», — рекомендовала г-жа Жарова.

В продолжение обсуждения проблемы «серого» импорта выступил Дмитрий Федечко. По его словам, эта проблема приобрела достаточно большой масштаб и касается фактически каждого. Среди очевидных вызовов «серого» импорта докладчик выделил неудовлетворение потребителей и неполучение поступлений в бюджет. Участники дискуссии также обсудили экономические нюансы локализации производства и потерь от «серого» импорта.

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