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LHS: «Проявление глобальных тенденций в контексте уровня защиты миноритарных акционеров показывает уровень экономики страны» — Андрей Оленюк, партнер ЮК EVERLEGAL

Модуль Legal High School, посвященный защите миноритарных акционеров, открыла лекция Андрея Оленюка, партнера ЮК EVERLEGAL.

«Сегодня большая часть среднего и крупного бизнеса в мире, в том числе и в Украине, структурирована при участии более одного акционера», — сообщил лектор.

Он отметил, что у миноритарных и мажоритарных акционеров разные ожидания от распределения прибыли, что приводит к латентному конфликту интересов между этими двумя группами акционеров.

Г-н Оленюк ознакомил слушателей с тенденциями законодательного урегулирования защиты прав миноритариев. В частности, речь шла об усилении гарантий защиты прав миноритарных акционеров, повышении регуляторных требований к публичным компаниям в условиях экономического спада и роста рисков для миноритариев.

«Проявление глобальных тенденций в контексте уровня защиты миноритарных акционеров показывает уровень экономики страны», — убежден лектор.

Как отметил спикер, определения «миноритарный инвестор» в действующем законодательстве нет. Тем не менее, как показывает практика, такими инвесторами считаются владельцы не менее 50% акций или долей.

Андрей Оленюк раскрыл основные сферы, в которых чаще всего могут нарушаться права миноритариев. В первую очередь, по словам лектора, нарушения касаются ограничения реализации права на доступ к информации о деятельности компании. «Это фундаментальное и наиболее важное право, которое каждая юрисдикция пытается защитить прежде всего», — подчеркнул г-н Оленюк.

Нарушения связаны и с назначением менеджмента компании и принятием решений без согласования с миноритарными акционерами, а также с дополнительной эмиссией акций или слиянием и поглощением.

Говоря о способах защиты, предусмотренных законом, г-н Оленюк напомнил об обеспечении безусловного доступа к определенному законом перечню информации.

Следующий способ защиты — возможность производных исков. Лектор напомнил, что этот институт появился в 2013 году и предусматривает право миноритарного акционера вмешиваться в управление компании посредством подачи исков к неэффективному менеджменту.

Еще один интересный инструмент — проведение аудита за собственные средства. Как правило, его применение возможно в публичных акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

В числе способов защиты лектор назвал и право обязательного предложения выкупа в случае изменения контроля над компанией.

Среди наиболее популярных инструментов, которые может предусматривать акционерный договор, спикер выделил следующие: право назначать своего представителя в наблюдательный совет, в том числе без права голоса; право присоединиться к другим миноритариям по продаже доли в пользу третьих лиц; put-опцион и др.

«Конфликтов избежать невозможно, но существует ряд механизмов, направленных на минимизацию рисков», — обратил внимание Андрей Оленюк.

Самый первый инструмент, который необходимо использовать, — это открытость информации о компании и принятии решений для всех акционеров на недискриминационной основе. «Принцип должен быть универсальным независимо от размера пакета акций», — уточнил лектор.

По мнению преподавателя, также важно соблюдать баланс интересов при проведении процедуры медиации с привлечением внешних экспертов.

Подводя итоги лекции, Андрей Оленюк отметил, что идеального сценария защиты миноритарных инвесторов нет, но предложенные инструменты все же позволят минимизировать риски.