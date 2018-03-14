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Сегодня 14 марта 2018 года, 16:12

Апелляционный суд встал на сторону НБУ в деле о ликвидации ПАО «Банк Народный капитал»

Киевский апелляционный административный суд 13 марта 2018 года оставил без удовлетворения апелляционную жалобу миноритарного акционера ОАО «Банк Народный капитал» Александра Вороняка на постановление Окружного административного суда г.Киева от 13 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как следует из материалов дела, акционер ПАО «Банк Народный капитал», который владеет 8,6% акций банка, требовал признать противоправным и отменить решение НБУ об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных и решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о введении в нем временной администрации.

Тщательно изучив все материалы дела, Окружной административный суд г.Киева пришел к следующим выводам:

- НБУ имел все основания для отнесения ПАО «Банк Народный капитал» к категории неплатежеспособных;

- принимая решение по этому банку, НБУ действовал правомерно;

- регулятор вправе отнести проблемный банк к категории неплатежеспособных в любой день в течение 180-дневного срока;

- миноритарный акционер банка не имеет права по закону обжаловать примененные к банку как к юридическому лицу меры воздействия.

Поэтому постановлением Окружного административного суда г.Киева от 13 декабря 2017 года в удовлетворении иска акционера банка было полностью отказано. Киевский апелляционный административный суд оставил это решение без изменений.

Напомним: ПАО «Банк Народный капитал» было отнесен к категории проблемных в июле 2016 года в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям относительно прозрачности.