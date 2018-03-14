Сегодня 14 марта 2018 года, 18:01

МВД опасается, что из-за изменений УПК работа правоохранителей завтра будет парализована

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает Верховную Раду внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые с 15 марта могут парализовать работу правоохранителей. Как сообщает сайт МВД, детали министр раскрыл во время брифинга.

Согласно этим изменениям, следственные подразделения будут лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения на проведение обыска, временное изъятие имущества, наложение ареста, избрание меры пресечения. Зато будут обязаны обращаться только в один суд, расположенный по месту расположения Главного управления Национальной полиции в отдельной области.

По словам министра, если эти изменения не будут отменены или адаптированы к реалиям, работа правоохранителей значительно усложнится.

«Что касается этого закона, то фактически его принимали без консультаций с Министерством внутренних дел и прокуратурой. У нас сразу же был публичный демарш, когда мы говорили, что эти нормы недопустимы, невозможны. Но закон был поддержан. На днях рассматриваются поправки, которые уберут целый ряд «противоречивых» норм. Я, например, знаю, что часть предложенных МВД и прокуратурой поправок о сроках, о том, что не нужно ехать из одного суда в другой, и другие, поддерживается. Ищем компромисс. Но проблема существует. Я думаю, что нам придется, столкнувшись с этим коллапсом с первых дней, начиная с 15 марта, вернуться к этому вопросу. И мы найдем нужные аргументы в парламенте», — отметил Арсен Аваков, добавив, что на Киевскую область приходится только один суд и пять следственных судей, которые могут принимать решения.

Напомним: 3 октября 2017 Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Принятый законопроект внес изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, вызвав возникновение различных рисков для деятельности правоохранительной системы.