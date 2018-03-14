«Результаты деятельности налоговой милиции в разы превышают ее денежное содержание» — зампред ГФС

Благодаря направленным в 2017 году в суд уголовным производствам было обеспечено возмещение причиненного бюджету ущерба на сумму около 500 млн гривен.
«Это уже больше, чем составляет бюджет налоговой милиции», — рассказал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает пресс-служба ведомства.
Также он отметил, что налоговая милиция — это правоохранительный орган, задача которого не зарабатывать деньги, а противодействовать преступности. При этом подчеркивалось, что результаты деятельности налоговой милиции в разы превышают ее денежное содержание.
«А вот еще цифры, которые легко проверить: 2,8 млрд грн — наложен арест на имущество и средства по уголовным производствах. 2,6 млрд грн — уменьшенная к возмещению сумма НДС, которая является предметом досудебных расследований. 848 млн грн — предотвращено возмещение фиктивного НДС в системе электронного администрирования налога. 520 млн грн — взыскано в бюджет по результатам проведенных проверок в сфере государственных закупок. 765 млн грн — взыскано в бюджет с выгодоприобретателей конвертационных центров. 1,7 млрд грн — изъято из незаконного оборота подакцизной продукции. 232 млн грн — дополнительно уплачено субъектами хозяйствования таможенных платежей от увеличения таможенной стоимости задекларированных товаров благодаря действиям налоговой милиции. 1,6 млрд грн — возмещенный ущерб по всем уголовным производствам».
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