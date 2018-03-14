Сегодня 14 марта 2018 года, 14:30

Минюст введет систему электронного ареста счетов должника: как это будет работать

Адвокат Екатерина Данилова

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства юстиції, в Україні має запрацювати система електронного арешту коштів боржників у рамках взятих Україною зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Відповідно до підписаного з МВФ Меморандуму та взятих Україною на себе зобов’язань щодо автоматизації процедури арешту банківських рахунків, в країні має бути запроваджена система електронного арешту коштів, які містяться на рахунках боржника в банках та інших фінансових установах.

Метою запровадження системи електронного арешту коштів є автоматизація процесу збирання та примусового стягнення боргу.

Так, положеннями Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

Стягнення за виконавчими документами звертається перш за все на кошти у національній та іноземній валютах, зокрема на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

На кошти боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження.

Отже, як вбачається з вищевикладеного, нормами чинного законодавства передбачено право виконавця накладати арешт на грошові кошти боржника, зокрема ті, що знаходяться на рахунках в банківських установах або інших фінансових установах, крім коштів, що знаходяться на рахунках з спеціальним режимом використання або рахунках, на які законом заборонено звернення стягнення.

Так, з метою реалізації такого права виконавець також наділений правом одержувати від банків та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків, їх стан, рух коштів на таких рахунках.

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» дані про наявні в боржника рахунки та вклади державний виконавець отримує в органах доходів і зборів, інших органах влади, підприємствах, установах, організаціях, які зобов’язані надати йому інформацію в триденний строк, а також за повідомленням стягувача.

Після отримання такої інформації державний виконавець направляє банкам чи іншим фінансовим установам постанову про необхідність арешту коштів боржника, і тільки після цього фінансові установи здійснюють арешт рахунків.

Однак у зв’язку зі значною тривалістю процедури отримання інформації про наявність у боржника відкритих рахунків (в деяких випадках йдеться про кілька місяців) 99% боржників ухиляються від виконання судового рішення чи накладення арешту згідно з постановою державного виконавця, просто знявши гроші чи переказавши їх на інші рахунки.

Водночас досить часто мають місце ситуації, коли після накладення арешту на наявні рахунки, боржники відкривають нові рахунки у банках та інших фінансових установах, про які невідомо виконавцю, тим самим уникаючи примусового стягнення боргу, оскільки контроль за відкриттям таких рахунків виконавцями на практиці не здійснюється.

Як вбачається, накладення арешту на грошові кошти на рахунках банків або інших фінансових установ виконавцем здійснюється здебільшого на підставі виконавчих документів або в рамках забезпечення позову як гарантії належного виконання боржником своїх зобов’язань.

Однак варто звернути увагу, що проблеми виникають не тільки з накладенням арешту, а й з його зняттям.

Зокрема, вказане стосується зняття арешту, накладеного за рішенням суду, яке в подальшому скасовано судами вищої інстанції.

В таких випадках залишається незрозумілим, хто має знімати наявний арешт, враховуючи те, що направлення судом відповідного судового рішення не передбачено жодною нормою чинного законодавства.

Отже, як вбачається з вищевикладеного, правове регулювання та практичне здійснення накладення арешту наразі належить до найбільш складних питань у виконавчому провадженні.

З метою недопущення виведення боржниками коштів з рахунків або вчинення будь-яких інших дій, які б унеможливили примусове стягнення боргу, було запропоновано запровадити систему автоматичного арешту, коли відповідна процедура займатиме всього кілька хвилин.

Зокрема, майбутня система забезпечить оперативну обробку інформації щодо грошей боржників на банківських рахунках, надсилання запитів до банків з метою виявлення рахунків таких осіб, надсилання інформації щодо потреби в здійсненні арешту активів, а також вчиненні інших дій, необхідних для здійснення арешту коштів, що знаходяться на банківських рахунках.

Взаємодія з автоматизованими системами банків провадитиметься в електронній формі без втручання людини, що дасть змогу вивільнити час працівників таких установ і дозволить їм виконувати свої функції оперативніше.

Крім того, введення електронного арешту банківських рахунків суттєво сприятиме покращенню ситуації з виконання судових рішень, що є гарантією держави щодо виконання судових рішень і виконавчих документів, визначених Законами України «Про виконавче провадження» та «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Отже, цілком логічним є сподівання, що завдяки запровадженню системи автоматичного арешту коштів будуть вирішені всі наявні наразі проблемні питання, що постають під час накладення арешту.

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