Сегодня 14 марта 2018 года, 13:39

II Legal FMCG & Retail Forum: что на самом деле волнует ритейл

II Legal FMCG & Retail Forum продолжает работу. Что на самом деле волнует участников рынка ритейла, обсуждали Майя Святашова, руководитель юридического отдела налоговых вопросов и интеллектуальной собственности ООО «Ашан Украина Гипермаркет», Анна Мишенкова-Данелюк, начальник юридического отдела ООО «Эпицентр К», Ирина Дячук, руководитель отдела правового обеспечения операционной деятельности Fozzy Group, Андрей Чехонадский, глава департамета претензионно-исковой работы «Ритейл Групп». Модерировал сессию Валентин Загария, управляющий партнер Spenser & Kauffmann.

Майя Святашова рассказала о новых подходах НБУ к ведению кассовой дисциплины, а именно — о правилах ведения КУРО. «Технические ошибки квалифицируются налоговыми органами как нарушение кассовой дисциплины с применением штрафных санкций», — отметила спикер. Положение НБУ она при этом назвала первым шагом к решению проблемы. Г-жа Святашова также подняла другие проблемные вопросы взаимодействия ритейлеров с налоговыми органами.

Анна Мишенкова-Данелюк остановилась на такой «болевой точке» ритейла, как потребительское кредитование. Она поделилась опытом сотрудничества с банками, а также проанализировала основные положения Закона Украины «О потребительском кредитовании». Спикер акцентировала внимание участников на положениях закона, защищающих права потребителей. А говоря о перспективах, г-жа Мишенкова-Данелюк отметила, что бизнес ожидает активизации потребительского кредитования.

О проблемах, связанных с оборотом монет мелкого номинала, говорила Ирина Дячук. По ее словам, с конца прошлого года ведется диалог о прекращении оборота мотет мелкого номинала (1, 2, 5, 25 копеек) — правила округления сумм чеков должен установить НБУ. Для ритейлеров это будет означать изменение определенных операционных процессов и связанных с этим рисков (например, в законодательстве о защите прав потребителей такое округление не предусмотрено, есть вопросы к подакцизным товарам и т.д.) Кроме того, возможно возникновение ряда налоговых рисков.

В продолжение дискуссии Андрей Чехонадский раскрыл некоторые аспекты правоприменительной практики, имеющей значение для ритейл-рынка в контексте защиты бизнеса. Он, в частности, выразил уверенность, что новый Верховный Суд должен сформировать новые правовые позиции, а не «наследовать» предыдущую судебную практику. Г-н Чехонадский также рассказал об опыте взаимодействия с налоговыми органами.