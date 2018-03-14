Сегодня 14 марта 2018 года, 11:33

II Legal FMCG & Retail Forum: «Проблематика в украинском ритейле аналогична мировым тенденциям развития торговых сетей» — председатель АМКУ Юрий Терентьев

Сегодня в киевском отеле Premier Palace проходит II Legal FMCG & Retail Forum — мероприятие «Юридической практики», посвященное анализу глобальных правовых тенденций и направлений развития отрасли.

Открыло форум выступление Юрия Терентьева, председателя Антимонопольного комитета Украины. Он презентовал специальный доклад «Проблемные вопросы в сфере ритейла». Г-н Терентьев, в частности, рассказал о глобальных тенденциях и зарубежном опыте регулирования рынка розничной торговли и роли антимонопольных ведомств.

А говоря об исследованиях рынка как основном инструментарии АМКУ, г-н Терентьев назвал рынки, исследования которых проводились в 2017 году (подсолнечного масла, сахара, мяса куриного). Причинами интереса Комитета именно к этим рынкам стали их экспортоориентированность, ограниченное количество крупных игроков, влияние внешней конъюнктуры. Г-н Тереньтьев подчеркнул, что исследования рынков будут продолжаться и в 2018 году. Например, планируется проведение исследования проблемных вопросов взаимодействия торговых сетей и поставщиков, которые осуществляют деятельность в сфере ритейла.

В продолжение своего выступления г-н Терентьев ознакомил участников с подходами Комитета к согласованным действиям. Для АМКУ приоритетным является развитие вторичного законодательства, в котором, в частности, будут отображены алгоритмы надлежащего поведения бизнеса в той или иной ситуации, — рассказал докладчик. В качестве примера он привел Типовые требования к вертикальным согласованным действиям, принятые АМКУ в прошлом году. Что касается горизонтальных согласованных действий, то председатель АМКУ отметил интенсификацию украинского рынка M&A, повышение правовой культуры украинского бизнеса и одновременно повышение доверия к АМКУ. Эта тенденция свойственна и ритейл-рынку.

Далее на II Legal FMCG & Retail Forum будут рассмотрены следующие темы:

∙ «Болевой синдром», или Что на самом деле волнует FMCG & Retail»;

∙ «Маркетинг и реклама — позиция юристов»;

∙ «Договорные отношения»;

∙ «Защита прав потребителей».