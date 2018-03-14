К спикеру парламента подан иск по делу о командировках народных депутатов

Окружной административный суд г.Киева открыл производство по делу о запрете депутатских командировок в пленарные недели по иску нардепа Сергея Власенко. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает «УП».
«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной Рады», — говорится в сообщении.
Истец просит суд признать противоправным и недействительным абзац 3 пункта 4 распоряжения спикера парламента «О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата Украины», где речь идет о том, что не осуществляются командировки народных депутатов в пленарные недели, кроме командировок для участия в официальных парламентских делегациях Украины или по решению парламента.
Судебное заседание состоится 25 апреля с.г.
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