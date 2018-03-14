Задержан руководитель ГФС Деснянского района столицы из-за взятки от физлица-предпринимателя

12 марта 2018 года военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно со следователями Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области и оперативными работниками этого же управления при получении взятки задержан исполняющий обязанности заместителя начальника ГНИ в Деснянском районе ГУ ГФС в г.Киеве.
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
Установлено, что указанное должностное лицо получило от представителя физлица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 5 тыс. грн и 1000 долларов США за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставление соответствующего извлечения, а также за выдачу представителю предпринимателя справок об отсутствии задолженности по уплате налогов.
Сейчас готовятся сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.
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