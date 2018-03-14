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Парламент направил на доработку три законопроекта, касающихся внесения изменений в закон о ГБР

14 марта 2018 года Источник:Интерфакс-Украина

Верховная Рада Украины направила на доработку в профильный комитет три законопроекта, касающихся внесения изменений в закон о Государственном бюро расследований (№№5395, 6430, 7450). Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», народные депутаты так и не смогли достичь консенсуса ни по одному из законопроектов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование принятие каждого из законопроектов в первом чтении, но ни один из них не набрал минимально необходимого количества голосов (226 голосов) парламентариев.

После этого спикер парламента предложил депутатам направить эти законопроекты на доработку в профильный комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. За такое предложение проголосовали 230 народных депутатов.

«Все три законопроекта возвращены в комитет для рассмотрения ко второму первому чтению», — сказал г-н Парубий.

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что действующий закон «О Государственном бюро расследований» имеет пробелы, и попросил профильный комитет Верховной Рады поддержать законопроект о внесении изменений. С его позицией можно ознакомиться по ссылке.

Р.Труба ранее выражал надежду, что ГБР полноценно начнет работу с сентября 2018 года.

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