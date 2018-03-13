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В руках телерадиокомпаний — воздействие на общественное сознание, отметил лектор LHS Руслан Шевчук

13 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Информация о конечных бенефициарных собственниках, которая предоставляется Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, может отличаться от информации, предоставляемой банкам. Может быть случай, когда в едином государственном реестре будет одна картина, а в специальной отчетности — другая», — обратил внимание Руслан Шевчук, заместитель директора по правовым вопросам медиагруппы StarLightMedia в ходе своей лекции в рамках Школы корпоративного права и M&А Legal High School, рассказывая о конечных бенефициарных владельцев в медиасфере.

Лектор пояснил, что эта сфера достаточно урегулирована на законодательном уровне, поэтому компании должны принимать целый комплекс мер, чтобы соответствовать определенным требованиям.

Наибольший объем информации раскрывается для общества телерадиокомпаниями. К ним относятся телевидение, радио, провайдеры, и уже в ближайшем будущем в их число войдут многопользовательские платформы (VOD). Что общего во всех этих компаниях? И почему вообще решили регулировать вопросы отношений конечного бенефициарного владельца именно в этих сферах? Все просто: это компании, предоставляющие в результате своей деятельности людям информацию, на основе которой те формируют собственное мировоззрение.

Спике констатировал, что VOD-платформы влияют на нас следующим образом: они пакетируют, то есть выбирают, что мы будем смотреть и воспринимать. В медиасфере наибольшую часть работы составляет подбор информации для зрителя. Статистика показывает, что не более 5% посетителей ищут информацию самостоятельно, а 95% — заходят на сайты и «потребляют из блюдечка» то, что им предлагается платформами.

Определение конечного бенефициарного владельца изложено в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», где указано, что такое физическое лицо должно обладать долей более чем 25%. Однако в Законе Украины «О телевидении и радиовещании» речь идет о физическом решающем влиянии на ведение бизнеса и о доле в субъекте информационной деятельности без привязки к 25%.

Таким образом, в связи с применением разных нормативно-правовых актов появляется разная практика. Выход из сложившейся ситуации возможен в случае, если вся информация о структуре собственности и бенефициарных владельцах будет отображена на сайте телерадиоорганизаций и доступна для любого лица, конечно, с учетом требований о защите персональных данных.

Руслан Шевчук также разъяснил целый ряд ограничений относительно того, кто не может быть учредителем или кто не может участвовать в телерадиоорганизации, а также детали процедуры ежегодного раскрытия информации о структуре собственности компаний.

Лектор подчеркнул, что мы не стоим в стороне технологического прогресса, поэтому с 2018 года медиа могут предоставлять информацию о структуре собственности Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания через модуль официального сайта Национального совета. Для этого каждый субъект должен подать заявку и указать свой сайт (работающий и постоянный).

В завершение лекции говорилось об ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о структуре собственности, в том числе и информации о конечном бенефициарном собственнике.

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