он же e-mail

Сегодня 14 марта 2018 года, 11:33

Минюст объявляет о создании штаба по взысканию задолженности по зарплате

Министерство юстиции Украины заявляет о создании штаба по взысканию задолженности по зарплате. Соответствующее видеообращение замминистра Светланы Глущенко можно посмотреть по ссылке.

По ее словам, в Украине все чаще встречаются случаи, когда недобросовестные предприниматели позволяют себе не платить заработную плату своим работникам.

«Сегодня в исполнительной службе находится более 15 000 исполнительных производств общей задолженностью более 372 млн гривен», — добавила заместитель министра.

Учитывая первые положительные результаты работы штабов, мобильных групп в сфере взыскания задолженности по уплате алиментов, Минюст с апреля 2018 года планирует начать аналогичную кампанию по взысканию задолженности по заработной плате.

«В этой работе мы надеемся на активную поддержку со стороны Национальной полиции, областных государственных администраций и центров занятости», — выразила надежду заместитель министра.