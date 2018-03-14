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Минюст объявляет о создании штаба по взысканию задолженности по зарплате

14 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство юстиции Украины заявляет о создании штаба по взысканию задолженности по зарплате. Соответствующее видеообращение замминистра Светланы Глущенко можно посмотреть по ссылке.

По ее словам, в Украине все чаще встречаются случаи, когда недобросовестные предприниматели позволяют себе не платить заработную плату своим работникам.

«Сегодня в исполнительной службе находится более 15 000 исполнительных производств общей задолженностью более 372 млн гривен», — добавила заместитель министра.

Учитывая первые положительные результаты работы штабов, мобильных групп в сфере взыскания задолженности по уплате алиментов, Минюст с апреля 2018 года планирует начать аналогичную кампанию по взысканию задолженности по заработной плате.

«В этой работе мы надеемся на активную поддержку со стороны Национальной полиции, областных государственных администраций и центров занятости», — выразила надежду заместитель министра.

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