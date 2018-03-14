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Сегодня 14 марта 2018 года, 11:34

Вышла книга «Тактические вопросы защиты в уголовном производстве»

Вышла книга «Тактические вопросы защиты в уголовном производстве» партнера АО Barristers Дениса Пономаренко. «Эта книга дает уникальный взгляд изнутри на тонкости адвокатской деятельности в уголовном процессе. Целью ее написания является не поучение коллег, а желание поделиться своими практическими наблюдениями относительно возможного применения норм уголовного процессуального права», — говорится на сайте адвокатского объединения.

Книга состоит из предисловия и 19 научно-практических статей о нарушении принципа презумпции невиновности, признании доказательств недопустимыми, отказа от открытия материалов уголовного производства противоположной стороне, возражении и возвращении обвинительного акта и т.д.

Планируется серия сборников по уголовному праву и процессу, дополняющих друг друга и составляющих единую библиотеку адвоката Дениса Пономаренко.

Общий объем книги: 110 страниц.

Стоимость: 200 грн.

Заказать книгу можно по телефонам: +38 (093) 215-86-80, +38 (093)705-53-20 с 09.00 до 18.00.

Способ доставки: самовывоз, отправка «Новой почтой».

















