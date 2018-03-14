Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 марта 2018 года, 11:34

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Вышла книга «Тактические вопросы защиты в уголовном производстве»

14 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Вышла книга «Тактические вопросы защиты в уголовном производстве» партнера АО Barristers Дениса Пономаренко. «Эта книга дает уникальный взгляд изнутри на тонкости адвокатской деятельности в уголовном процессе. Целью ее написания является не поучение коллег, а желание поделиться своими практическими наблюдениями относительно возможного применения норм уголовного процессуального права», — говорится на сайте адвокатского объединения.

Книга состоит из предисловия и 19 научно-практических статей о нарушении принципа презумпции невиновности, признании доказательств недопустимыми, отказа от открытия материалов уголовного производства противоположной стороне, возражении и возвращении обвинительного акта и т.д.

Планируется серия сборников по уголовному праву и процессу, дополняющих друг друга и составляющих единую библиотеку адвоката Дениса Пономаренко.

Общий объем книги: 110 страниц.

Стоимость: 200 грн.

Заказать книгу можно по телефонам: +38 (093) 215-86-80, +38 (093)705-53-20 с 09.00 до 18.00.

Способ доставки: самовывоз, отправка «Новой почтой».







Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1055) от 13/03/18 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1055)
Отрасли практики

Страховочный трюк

Судебная практика

В пределах нормы

Тема номера:

Каждому по услугам

Частная практика

Комбинация цифр

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом