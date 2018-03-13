Стало известно, кто допущен к конкурсу на занятие должностей судей IP-суда

12 марта 2018 года на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины решался вопрос о допуске кандидатов к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, сообщает портал «Судебная власть Украины». По результатам заседания Комиссия приняла решение о допуске к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности:
1) Петра Абрамова;
2) Станислава Бородовского;
3) Елены Букиной;
4) Любомира Винара;
5) Оксаны Гумеги;
6) Игоря Караченцова;
7) Виктории Коломыс;
8) Владимира Матюхина;
9) Тамары Новиковой;
10) Ирины Приходько;
11) Татьяны Тесленко;
12) Евгении Усенко;
13) Олега Чернобая.
Отложено рассмотрение вопроса о допуске к участию в конкурсе Юрия Бойко.
Отказано в допуске к участию в конкурсе Виталию Олюху.
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