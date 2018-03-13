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Сегодня 13 марта 2018 года, 19:03

Стало известно, кто допущен к конкурсу на занятие должностей судей IP-суда

12 марта 2018 года на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины решался вопрос о допуске кандидатов к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, сообщает портал «Судебная власть Украины». По результатам заседания Комиссия приняла решение о допуске к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности:

1) Петра Абрамова;

2) Станислава Бородовского;

3) Елены Букиной;

4) Любомира Винара;

5) Оксаны Гумеги;

6) Игоря Караченцова;

7) Виктории Коломыс;

8) Владимира Матюхина;

9) Тамары Новиковой;

10) Ирины Приходько;

11) Татьяны Тесленко;

12) Евгении Усенко;

13) Олега Чернобая.

Отложено рассмотрение вопроса о допуске к участию в конкурсе Юрия Бойко.

Отказано в допуске к участию в конкурсе Виталию Олюху.