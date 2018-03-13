Сегодня 13 марта 2018 года, 19:02

Президент Украины представил бизнесу законопроект о налоге на выведенный капитал

Разработанный Президентом законопроект предусматривает три ставки налога на выведенный капитал: 5, 15 и 20 процентов

Президент Украины Петр Порошенко пригласил представителей бизнеса к обсуждению вопроса о введении в Украине новой модели налогообложения прибыли — налогообложение распределенной прибыли предприятия. «Я к вам обращаюсь, потому что мне, как Президенту, и уверен, что и Правительству, нужна ваша помощь с аргументацией», — сказал он во время встречи с представителями бизнеса, сообщается на сайте главы государства.

«Я считаю, что по этому поводу нужна честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и ассоциациями бизнеса. Речь идет не просто о налогах. Речь идет о новой философии. Мы защищаем этим законопроектом малый и средний бизнес. Значительно упрощается учет: что ты вывел — уплати налоги. Что оставил — инвестируешь в бизнес», — отметил он, высказав мнение, что сторонники такого законопроекта будут.

Проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал» доступен по ссылке.

НК дополняется разделом III «Налог на выведенный капитал». Согласно статье 133, налогоплательщиками-резидентами являются субъекты хозяйствования — юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность как на территории Украины, так и за ее пределами (кроме неприбыльных предприятий и юрлиц, использующих упрощенную систему налогообложения).

Объектом налогообложения являются операции по выводу капитала, касающиеся следующего:

а) выплаты дивидендов неплательщику налога в сумме, определенной по правилам, установленным статьей 136 настоящего Кодекса;

б) выплаты в денежной форме и/или отличного от денежной формы возврата (выплаты) взносов владельцу корпоративных прав — неплательщику налога или лицу — неплательщику налога, предоставляющему имущество в доверительное управление или совместную деятельность, в сумме, определяемой по правилам, установленным статьей 136 настоящего Кодекса;

в) выплаты в денежной форме и/или отличной от денежной формы, осуществляемой государственным некорпоративным, казенным или коммунальным предприятием в пользу соответственно государства или органа местного самоуправления в связи с направлением (за вычетом) части чистой прибыли такого предприятия в порядке и сроки, установленные КМУ или органами местного самоуправления, в сумме, определенной по правилам, установленным статьей 136 настоящего Кодекса.

Также объектом налогообложения являются «операции, приравненные к операциям по выводу капитала» (в пункте 134.1.2 содержится 12 пунктов, которые охватывают виды таких операций).

Статья 139 предусматривает три ставки налога, зависящие от базы налогообложения:

- 5%;

- 15%;

- 20%.

Статья 140 устанавливает порядок исчисления налога на выведенный капитал и специальные правила по предотвращению уклонения от налогообложения. Если налогоплательщик осуществляет операции, выступающие объектом обложения налогом на выведенный капитал, за счет выведенного за границу капитала, который ранее облагался налогом на выведенный капитал, то налоговые обязательства по таким операциям не возникают и такие операции не отражаются в налоговой отчетности.

В соответствии с изменениями дивиденды определяются как выплата в денежной форме и/или в форме, отличной от денежной (в том числе путем зачета встречных требований, уступки права или перевода долга), осуществляемая юридическим лицом — эмитентом корпоративных прав, инвестиционных сертификатов или других ценных бумаг, владельцу таких корпоративных прав, инвестиционных сертификатов и других ценных бумаг, удостоверяющих право собственности инвестора на долю (пай) в имуществе (активах) эмитента, на основании решения о выплате дивидендов высшего органа управления юридического лица, принятого в соответствии с законодательством и учредительными документами юридического лица.

Некоторые изменения касаются трансфертного ценообразования (ТЦО).

Предусматривается, что налогоплательщик должен подавать в контролирующий орган письменную информацию в произвольной форме с указанием данных обо всех связанных с налогоплательщиком лиц, участвовавших в цепочке купли-продажи таких товаров (до первого связанного контрагента) до 1 октября года, следующего за отчетным (а не до 1 мая, как сейчас).

Согласно поправкам к пункту 39.2.1.2 НК Украины, контролируемыми в рамках ТЦО будут признаваться операции с государствами (территориями), в которых ставка налога на прибыль предприятий (корпоративный налог или подобный или аналогичный налог) составляет 13% или ниже, или которые предоставляют субъектам хозяйствования льготные режимы налогообложения, или в которых особенности расчета базы налогообложения фактически позволяют субъектам хозяйствования платить налог на прибыль предприятий (корпоративный налог или аналогичный налог) либо платить его по ставке 13% или ниже.