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По каким ставкам работают украинские юристы

13 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Именно почасовые ставки остаются основой всех альтернативных форм взаиморасчетов с клиентами Именно почасовые ставки остаются основой всех альтернативных форм взаиморасчетов с клиентами

На первый взгляд, вопрос уровня почасовых ставок, по которым работают юрфирмы, все больше утрачивает актуальность, поскольку широкое распространение получают альтернативные формы ценообразования. Вместе с тем именно почасовые ставки остаются основой всех альтернативных форм взаиморасчетов с клиентами, базисом, ориентируясь на который юрфирмы могут контролировать свою маржинальность и устанавливать приемлемый порог торгов с клиентами.

При проведении исследования «50 ведущих юридических фирм Украины» мы традиционно интересуемся уровнем почасовых ставок, по которым работают юристы. Анализ обобщенных данных показывает, что дешевле всего тарифицируются услуги, предоставляемые рядовыми юристами небольших столичных и региональных юрфирм. Самые высокие ставки соответственно у партнеров украинских офисов международных юрфирм и их коллег из крупнейших национальных юрфирм. Стоимость услуг партнеров средней по размеру украинской юрфирмы (15–35 юристов) сопоставима с расценками советников юрфирм из первой группы.

Что интересно: в каждой группе юрфирм почасовые ставки варьируются в достаточно широких диапазонах. Так, максимальная стоимость услуг партнера крупной украинской фирмы или офиса международной юрфирмы в три раза выше минимальных партнерских ставок в этой группе. В некоторых случаях двукратная разница в ставках юристов одного уровня может быть в одной и той же юрфирме. Разнообразие ставок наблюдается на региональных рынках. Максимальные и минимальные ставки в отдельных случаях могут отличаться почти в пять-семь раз.

Подробнее о гонорарной политике ведущих украинских юрфирм читайте в статье «Комбинация цифр» (газета «Юридическая практика» №11 от 13 марта 2018 года).


Диапазон почасовых ставок в ведущих юридических фирмах Украины, долл. США в час





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Комментарии:»

900? 13 марта 2018 года 18:05 #

Кто-нибудь знает, у кого конкретно в Украине такая ставка?

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