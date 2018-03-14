Сегодня 14 марта 2018 года, 11:35

НБУ изменил порядок рассмотрения обращений и личного приема граждан

Национальный банк Украины повышает уровень прозрачности коммуникаций с гражданами, передает пресс-служба НБУ.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 1 марта 2018 года №18 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений и личного приема граждан в Национальном банке Украины». С ним можно ознакомиться по ссылке.

Этим документом, направленным на реализацию Закона Украины «Об обращениях граждан» и регулирующим порядок отношений между НБУ и гражданами при рассмотрении их обращений, в частности:

- определены формы и способы подачи гражданами обращений в НБУ;

- уточнены требования к оформлению обращений, в том числе электронных;

- установлено, что гражданин, который указал в обращении номер мобильного телефона, после регистрации обращения получает смс-сообщение о дате и регистрационный номер, а если в электронном обращении не указан номер мобильного телефона, уведомление направляется на электронный почтовый адрес гражданина;

- определено, что на все обращения граждан, оформление которых соответствует требованиям Закона и актов НБУ, предоставляются письменные ответы и т.д.

Постановление №18 вступает в силу с 13 марта 2018 года.

Напомним, что в 2017 году в Национальный банк Украины поступило 15 434 обращения граждан. Наиболее популярной темой обращений граждан в течение прошлого года традиционно стали отношения между заемщиками и банками, связанные с кредитными договорами (4693 обращения).