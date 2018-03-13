Сегодня 13 марта 2018 года, 14:53

Legal High School: представитель НБУ проанализировал особенности раскрытия бенефициарных собственников в банковском секторе

В рамках Legal High School выступил директор департамента лицензирования Национального банка Украины Александр Бевз с темой лекции «Особенности раскрытия бенефициарных собственников в банковском секторе».

В начале своей лекции г-н Бевз привел основные факты структуры собственности банков Украины: «В 2015—2016 годах НБУ проверил структуры собственности всех банков Украины. В начале 2015 года 44% банков имели непрозрачную структуру собственности, но после установления новых правил оценки структур собственности были проверены все банки, при этом пять банков выведены с рынка за непрозрачную структуру собственности. На сегодняшний день НБУ знает собственников всех банков», — подчеркнул Александр Бевз.

Далее спикер остановился на вопросах законодательной реформы, проанализировав Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц» от 2 марта 2015 года №218-VIII, Положение о порядке предоставления сведений о структуре собственности банка, введенное постановлением правления НБУ от 21 мая 2015 года №328 и др.

В соответствии с указанными нормативными актами «собственник существенного участия» — это физическое или юридическое лицо, которое прямо или опосредованно имеет возможность значительного влияния на управление/деятельность банка/иного юридического лица независимо от формального владения.

Приобретение или увеличение существенного участия в банке без согласования Национального банка Украины не допускается, кроме определенных нормативно-правовыми актами НБУ случаев.

Также спикер рассказал слушателям о требованиях, предъявляемым к структуре собственности банков, которая считается прозрачной при выполнении следующих условий:

1) сведения о структуре собственности банка дают возможность определить:

- всех лиц, которые имеют прямое и/или опосредованное существенное участие в банке или возможность значительного или решающего влияния на управление и/или деятельность банка;

- всех ключевых участников банка и всех ключевых участников юридических лиц в цепочке владения корпоративными правами банка;

- характер взаимосвязей между лицами, указанными выше;

2) документы о структуре собственности банка соответствуют требованиям НБУ;

3) сведения о структуре собственности банка поданы в Национальный банк и размещены на веб-сайте банка в сети интернет (в отдельном разделе под названием «Структура собственности банка») и на страницах официального интернет-представительства Национального банка в форме, определенной НБУ.

В случае если НБУ установит неудовлетворительное финансовое или имущественное положение хотя бы двух лиц, которые входят в состав десяти наиболее крупных конечных ключевых участников и совокупно владеют не менее 5% участия в банке, Национальный банк имеет право признать такую структуру собственности банка непрозрачной.

В завершение лекции г-н Бевз привел ряд конкретных примеров непрозрачной структуры банков и манипуляций со структурой собственности.